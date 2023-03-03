Какую волну реакций запустил в РФ «брянский инцидент» и что показала короткая встреча Лаврова и Блинкена — анализ ISW 3 марта, 08:55 Сергей Лавров на саммите G20 в Нью-Дели (Фото:REUTERS/Francis Mascarenhas)

Инцидент в Брянской области усилил давление на Кремль со стороны провоенного сообщества в РФ, которое выдвигает российским властям требования следовать лживой риторике Москвы о том, что РФ якобы ведет «экзистенциальную войну» в Украине.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны за минувшие сутки.

Анализируя инцидент в Брянской области РФ, аналитики ISW отмечают, что пока не могут независимо проверить сообщения о вчерашних событиях, а два видео — на каждом из которых двое мужчин в форме держат флаг — «остаются единственным доступным конкретным доказательством того, что что-то произошло». В то же время пользователи соцсетей геолоцировали одно из двух видео, на котором двое военнослужащих с флагом Добровольческого корпуса России предположительно находятся в Сушанах (Брянская область РФ). ISW также напоминает, что хотя Российский добровольческий корпус «претендует на звание общероссийского вооруженного формирования базирующегося в Украине и действующего в составе ВСУ; неясно, связана ли группа с украинскими военными».

Видео дня

Эксперты Института также констатируют, что Владимир Путин необычайно быстро отреагировал на утверждения российской пропаганды об «украинской ДРГ», заявив, что «неонацисты и их хозяева» якобы совершили «теракт» в Брянской области. В то же время события в Брянской области спровоцировали в кругу российских чиновников и ультранационалистических групп волну спекуляций о реакции Кремля на ситуацию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы о том, может ли теперь «спецоперация» быть объявлена войной. Другие российские чиновники и марионетки, включая Рамзана Кадырова и «главу» оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, вместе с провоенными блогерами призвали Кремль усилить меры безопасности и провести ответные операции. Кадыров, к примеру, призвал Кремль атаковать мирных жителей Украины, фактически призывая Россию к совершению военных преступлений. Один из прокремлевских пабликов напомнил об убийстве Дарьи Дугиной и предположил, что Российский добровольческий корпус причастен к этому событию. Российские «военкоры» также призвали Кремль после событий в Брянской области сформировать Ставку верховного главнокомандования, «которая аккумулирует принятие решений на политическом, военном, экономическом уровнях, где всё в первую очередь должно быть подчинено только одному — победе». Другие «военкоры» связали инцидент с недавними заявлениями Путина о том, что ФСБ необходимо усилить охрану границ, и выступили за выделение дополнительных ресурсов для пограничных подразделений. Некоторые провоенные паблики призвали Россию сформировать отряды для убийства украинских чиновников и создать зоны отчуждения на границе. Такая реакция внутри РФ указывает на то, что российское ультранационалистическое сообщество во многом недовольно многочисленными аспектами, которые свидетельствуют о неспособности Кремля полностью следовать его собственной лживой риторике о том, что Россия якобы ведет «экзистенциальную войну» в Украине. Кремль не способен удовлетворить все эти требования ультранационалистических кругов, но он может воспользоваться текущей возможностью, чтобы ввести дополнительные меры безопасности в России, которые послужат на пользу Путину, но без необходимости совершать шаги с большим риском внутренних беспорядков — такие как объявление войны.

2 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ ведет переговоры с союзниками о предоставлении гарантий безопасности Украине, однако не предоставил никаких подробностей об этих предлагаемых гарантиях. Шольц подчеркнул, что пакт может работать только в том случае, если Украина победит в войне. Немецкий канцлер упомянул о гарантиях безопасности, критикуя Китай за то, что Пекин не осудил российское вторжение в Украину, и призвал китайские власти оказать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска из Украины. В ISW напоминают, что заявления Шольца согласуются с сообщениями о предлагаемом оборонном пакте между Украиной и НАТО, который предоставил бы Украине достаточно вооружений, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, но не возлагал бы на Альянс необходимость защищать Украину в соответствии 5-й статьей либо размещать войска НАТО в Украине. Согласно недавней оценке ISW, такое соглашение, по-видимому, отражает желание оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на урегулирование путем переговоров на невыгодных условиях. Ведь Владимир Путин вряд ли пойдет на компромисс в отношении своих максималистских целей «демилитаризации» и фактической смены власти в Украине, напоминают эксперты Института.

Они также анализируют короткую встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Нью-Дели (Индия), где речь шла о приостановке Россией действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Блинкен заявил, что призвал Москву в лице Лаврова отменить принятое Россией решение и выразил готовность США сотрудничать с Россией в области контроля над стратегическими ядерными вооружениями — независимо от статуса войны на Украине или американо-российских отношений. Отдельно Блинкен призвал Россию прекратить войну в Украине, сесть за стол переговоров и освободить задержанного американца Пола Уилана. Однако маловероятно, что российские чиновники будут вести содержательные переговоры о восстановлении участия России в СНВ-3, полагают в ISW. Кремль, скорее всего, пытается использовать как оружие опасения Запада по поводу ядерной эскалации и приостановки действия СНВ-3 — в надежде сдержать западную поддержку Украины и замедлить обещанные поставки военной помощи для ВСУ. Крайне маловероятно, что Кремль применит ядерное оружие, однако он продолжает регулярно озвучивать малоправдоподобные угрозы ядерной эскалации, пытаясь запугать Запад, напоминают в Институте.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

власти РФ, похоже, обеспокоены все более заметной потерей рычагов влияния в Сербии, которую Россия много лет стремилась интегрировать в российскую сферу влияния;



российские ультранационалисты продолжают спорить об уместности критики военных действий России и реагировать на предлагаемые Москвой ужесточения наказаний за «дискредитацию» участников войны РФ против Украины;

армия РФ продолжает ограниченные атаки северо-восточнее Купянска и наступательные операции в районе Кременной;

российские войска продолжают наступательные операции в районе Бахмута, на западной окраине Донецка и на западе Донецкой области;

российские силы, по-видимому, временно свернули усилия по окружению Бахмута с юго-запада, а также с северо-востока, и вместо этого, похоже, сосредотачиваются на том, чтобы оказать давление на украинские силы — пытаясь заставить ВСУ отступить из города, для чего концентрируют такое давление на северо-восточном от Бахмута направлении;

— пытаясь заставить ВСУ отступить из города, для чего концентрируют такое давление на северо-восточном от Бахмута направлении; российские источники утверждают, что российские силы сбили два украинских БПЛА в Крыму;

Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК Вагнер начала набор наемников через российские спортивные клубы.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, ситуация на юге и северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW