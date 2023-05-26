Дела Майдана. Суд дал 10 лет тюрьмы экс-правоохранителю, который вывез «беркутовцев» и уничтожил их оружие 26 мая, 21:25 19 февраля 2014 года, Майдан после штурма силовиков (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Суд заочно назначил 10 лет лишения свободы бывшему сотруднику Министерства внутренних дел Украины, который в 2014 году вывез бойцов «черной роты» спецподразделения Беркут из Киева, а также уничтожил их табельное оружие.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Бывший правоохранитель признан виновным в организации вывоза отряда сотрудников роты специального назначения Беркута, причастных к совершению массовых убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве, а также в уничтожении и сокрытии их табельного огнестрельного оружия.

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Вечером 23 февраля «беркутовцев» перевезли в производственное помещение одного из проектных институтов, где им предоставили отдельное место для укрывательства. Утром следующего дня, при содействии и финансировании фигуранта, работники Беркута группами на такси выехали за пределы Киева в направлении Николаева, а часть из них дальше за пределы Украины.

Также осужденный уничтожил орудия совершения преступлений — 24 автомата АКМС, одну снайперскую винтовку Драгунова, три ружья Форт-500 и одно ружье Форт-12, которые находились на вооружении у Беркута и были применены против участников акций протеста.

Как отметили прокуроры, мужчина разрезал каждое оружие «болгаркой» на 3−4 части и удалил маркировку — серийные номера автоматов и снайперской винтовки. В дальнейшем экс-правоохранитель вывез уничтоженное оружие в район острова Жуков в Киеве, где часть утопил в притоке реки Днепр — реке Вита, а другую часть закопал на берегу.

Суд признал бывшего правоохранителя виновным по четырем обвинениям:

в превышении власти и служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, совершенном во исполнение явно преступного приказа ( ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УКУ);

ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УКУ); в ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения ( ч. 1 ст. 263 УКУ);

ч. 1 ст. 263 УКУ); в незаконном удалении маркировки огнестрельного оружия, совершенном по предварительному сговору группой лиц ( ч. 2 ст. 263−1 УКУ);

ч. 2 ст. 263−1 УКУ); в заранее не обещанном скрывании тяжких и особо тяжких преступлений ( ч. 1 ст. 396 УК).

Ему назначили 10 лет лишения свободы, а также лишили специального звания «подполковник милиции» и права занимать любые должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Суд удовлетворил гражданский иск МВД против обвиняемого о возмещении материального ущерба на сумму более 677 тысяч грн — стоимость вывезенного, уничтоженного и утопленного оружия.

Фигурант долгое время скрывается от следствия и суда на временно оккупированной территории Украины, поэтому судебное разбирательство по нему осуществлялось по специальной процедуре in absentia — то есть заочно.

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Следствие установило, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской произошло 48 убийств и 80 покушений на убийство. Правоохранители идентифицировали 25 силовиков, причастных к расстрелам протестующих. Большинство из них скрывается.