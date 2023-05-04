Экс-командиру львовского Беркута сообщили о еще одном подозрении 4 мая, 23:57 Экс-командир львовского Беркута Ростислав Пацеляк слушает решение Киевского апелляционного суда, 24 апреля 2023 года (Фото:Скриншот трансялция KoshoveNko TV UA / YouTube)

Экс-командир львовского батальона милиции особого назначения Беркут Ростиславу Пацеляку сообщили о новом подозрении — в организации превышения власти работником правоохранительного органа, а также присвоении огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По версии следствия, Пацеляк организовал присвоение десяти помповых ружей Форт-500 М-1. Это оружие Беркут и другие подразделения органов внутренних дел использовали против протестующих на улицах Институтской, Шелковичной и Крепостного переулка в Киеве во время Евромайдана.

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Стреляли патроны ударно-травматического действия и свинцовой картечью. Из-за этого трое активистов погибли, десять получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.

Впервые Пацеляка задержали еще в октябре 2015 года по делу о превышении служебных полномочий, препятствии профессиональной деятельности журналистов и проведении мирных собраний 18 февраля 2014 года на Институтской.

Через месяц Апелляционный суд Киева перевел его под ночной домашний арест с ношением электронного браслета. А в сентябре 2021 года Святошинский райсуд столицы изменил меру пресечения на личное обязательство.