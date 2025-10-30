Экс-командира киевского Беркута осудили на 10 лет за сокрытие преступлений против участников Революции Достоинства

Суд признал виновным бывшего командира киевского Беркута в сокрытии преступлений против участников Революции Достоинства . Ему назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы, сообщил Офис генерального прокурора в четверг, 30 октября.

По данным следствия, чиновник, пользуясь служебным положением, организовал уничтожение оружия и служебных документов, которые имели ключевое значение для установления обстоятельств расстрелов протестующих.

В частности, с места дислокации полка было вывезено и уничтожено 24 автомата АКМС, снайперскую винтовку Драгунова, ружья Форт-500 и пистолеты Форт-12. Оружие разрезали, удалили маркировку и скрыли в районе реки Вита, чтобы сделать невозможным его идентификацию.

Кроме того, экс-руководитель завладел служебными документами подразделения, которые после этого исчезли, что значительно усложнило установление конкретных исполнителей преступления.

Приговор вынесен in absentia, поскольку обвиняемый скрывается от следствия. С него также взыскали почти 680 тысяч гривен материального ущерба в пользу государства.

В 2023 году по аналогичным обстоятельствам к десяти годам лишения свободы уже приговорили его соучастника, который непосредственно уничтожал оружие. Приговор тогда вступил в законную силу.

24 октября Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о наложении санкций на бывшего министра внутренних дел времен Виктора Януковича Виталия Захарченко, который возглавлял ведомство в 2011—2014 годах.

В частности, ему инкриминируют государственную измену, создание преступной организации, организацию преступлений против участников Революции Достоинства и легализацию преступных доходов.