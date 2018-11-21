Революции Достоинства 5 лет. Какие цели Майдана были достигнуты

В этот день, 21 ноября, 5 лет назад активисты начали антиправительственные акции протеста на Майдане Независимости в Киеве

Повторение Майдана в ближайшие годы является маловероятным, свидетельствуют результаты экспертного социологического опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива. Исследование посвящено оценке событий на Майдане, их последствий и уроков на будущее. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Верит в возможность повторения Майдана каждый третий. Среди самых крупных достижений революции достоинства эксперты признали восстановление курса на евроинтеграцию, безвиз с ЕС, увеличение прозрачности власти и частичное обновление ее элит.

Какие цели Майдана были достигнуты

Согласно данным соцопроса, потенциальные причины массовых акций большинство опрошенных экспертов видели в коррумпированности власти, сдачи национальных интересов в пользу России, дальнейшем ухудшении уровня жизни или вопиющем нарушении прав человека. Почти все эксперты считают, что Майдан добился победы.

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К целям, которые революция достигла, эксперты относят восстановление курса на евроинтеграцию, подписание соглашения об ассоциации и получение безвизового режима с ЕС, а также свержение власти бывшего президента Украины Виктора Януковича и частичное обновление политических элит, которое состоялось сразу после падения этого режима.

Старые элиты передоговорились с некоторыми новыми лицами

Среди целей Майдана, которые до сих пор не были реализованы, опрошенные называют перезагрузку системы власти и обновление принципов ее деятельности, приход качественно новых элит и люстрацию старых. Также, по мнению экспертов, не состоялась борьба с коррупцией, деолигархизация политики и экономики, реформа правоохранительных органов и судопроизводства, также не достигнуто экономического роста и не наказаны представители предыдущего режима за их должностные преступления и преступления против участников Майдана.

Опрос проводился с 12 по 18 ноября 2018 года. В нем приняли участие 80 экспертов.

Негативные последствия

Среди негативных последствий Майдана эксперты назвали потерю Украиной территориальной целостности вследствие вооруженной агрессии России. Однако опрошенные отметили, что к этому привел не сам Майдан, а реакция России на революционные события в Украине и ее желание воспользоваться временной слабостью украинского государства.

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Основные положительные последствия после Майдана произошли в первые годы после революции, говорит директор фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина. По ее словам, в этом плане экспертный опрос, которое фонд делает уже пятый год подряд, показывает не самую положительную тенденцию и настораживает.

Коррупция

Эксперты преимущественно характеризуют Евромайдан как революцию за демократизацию и европейский выбор. Однако вторым наиболее распространенным среди опрошенных экспертов пониманием событий Майдана является то, что эти события были скорее движением "против" тогдашней власти, добавила Ирина Бекешкина.

Эксперты характеризуют Майдан как революцию за демократизацию и европейский выбор

Украина борется с коррупцией. Это отражается в исследованиях, однако этот процесс происходит очень медленно - на 1-2 балла ежегодно, сказала старший аналитик международной антикоррупционной организации Transparency International Украина Александр Калитенко. Только для принятия закона о создании антикоррупционного суда понадобилось два года, добавил аналитик.

До сих пор не принят закон про обличителей, то есть людей, которые сообщали о фактах коррупции и получили гарантированную безопасность, добавил Александр Калитенко.

Старые элиты передоговорились

После Революции Достоинства Украина действительно достигла значительных успехов, которые нельзя не учитывать, сказала глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко. Это, в частности, армия, декоммунизация, реестры недвижимости, система Prozorro, децентрализация и прочее. Однако основная проблема, почему Украина движется медленно во всех направлениях, - это старые элиты передоговорились, в том числе и с некоторыми новыми лицами.

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Президенту-беглецу Виктору Януковичу позволят выступить с последним словом на суде с больничной койки. Он обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы Украины, установленной Конституцией, и ведении агрессивной войны.