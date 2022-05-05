К зверствам в Буче причастны псковские десантники, кадыровцы и подразделение росгвардии Витязь — Reuters
О причастности к военным преступлениям в Буче подразделения Витязь стало известно впервые (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)
В военных преступлениях армии РФ в Буче Киевской области участвовали подразделение росгвардии Витязь, 76-я десантно-штурмовая дивизия из Пскова и чеченские подразделения, сообщает агентство Reuters.
Война России против Украины — главные события 5 мая
В четверг, 5 мая, было опубликовано большое расслевание о зверствах российских оккупантов против мирного населения, о которых стало известно после их отступления с северного направления.
Как сообщается, опросив более 90 жителей Бучи, проанализировав множество фото и видео, а также изучив документы, оставленные захватчиками, журналисты установили личности нескольких российских военных, участвовавших в массовых убийствах украинцев.
Одним из них оказался солдат из Витязя. Об участии этого подразделения росгвардии в боевых действиях под Киевом стало известно впервые.
Кроме того, подтвердилась причастность к военным преступлениям против мирных жителей псковских десантников и, по крайней мере, трех подразделений кадыровцев.
Жертвами россиян в Буче и других населенных пунктах Киевской области стали более 1000 человек.
Верховная Рада признала действия РФ и ее армии геноцидом украинского народа.
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