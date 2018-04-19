Ресторации и перекусы на ходу. Почти каждый третий украинец питается вне дома

Почти каждый третий украинец питается вне дома. Только 30% украинцев предпочитают обед в кафе, столовых или ресторанах. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского Международного Института Социологии. Исследования проводились в течение двух недель в феврале 2018 среди 2043 респондентов во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки - не более 3,3%. Как сообщила в комментарии НВ кандидат социологических наук, исполнительный директор КМИС Наталия Харченко, за последний год отношение украинцев к питанию в заведениях изменилось не существенно. Впрочем, значительные изменения произошли еще несколько лет назад. Какие именно, в сюжете Радио НВ.

"После 2014 года ситуация существенно изменилась и отношение к активному отдыху тоже. Инфляция национальной валюты способствовала исчезновению на рынке многих заведений питания в связи с отказом украинцев посещать их или платить", - отметила Харченко.

По словам социолога, за последние четыре года украинцы перешли в учреждения низшей ценовой категории. Последняя тенденция - перекусы на ходу и пища из отделов кулинарии или торговых киосков. По данным КМИС, питаются вне дома в основном украинцы в возрасте до 40 лет. Люди старшего возраста отдают преимущество домашнему питанию.

Выбирают питание в кафе не потому, что имеют избыток средств. Такой выбор украинцев в эфире Радио НВ пояснила эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова. По ее словам, люди часто едят в течение рабочего дня и пользуются столовыми или кафе, в частности на территории офисных центров или предприятий. За последние 20 лет количество людей, которые питаются вне дома увеличилась, заметила Насонова.

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"В три раза увеличилось количество людей, которые регулярно питаются вне дома, то есть, как минимум, два раза в неделю. Как правило, это люди до 30 лет. Во-первых, из-за здоровья пожилые люди не могут себе этого позволить. Они ограничены диетами или заболеваниями. А те, кто может позволить себе пить и есть все, что угодно, ведут совершенно иной образ жизни, чем люди этой возрастной категории когда-то давно. Молодежь до 25 лет уже не сидит дома", - отмечает ресторатор.

По оценке Насоновой - лишь 20% украинцев регулярно питаются вне дома. По данным исследования КМИС, наименее популярны завтраки вне дома. По подсчетам эксперта ресторанного бизнеса, завтрак дома обойдется в 20 гривен. В кафе он же обойдется в 50-60 гривен. В ресторане завтрак будет стоить 200-300 гривен. По мнению эксперта, рестораны и кафе остаются предметом роскоши. Не более одного процента людей каждый день посещают какое-нибудь заведение питания, подчеркнула Насонова.

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Качество и ценовая политика - именно эти два фактора влияют на посещение заведения питания, заявил в комментарии НВ владелец ресторана корейской кухни Илья Богданов. Бывший участник АТО открыл свою торговую точку в 2017 году. В бизнесе Богданов придерживается ценовой политики "ниже среднего", а средний чек его заведения составляет примерно 200 гривен. Богданов рассказал, как, по его мнению, экономическая ситуация влияет на выбор питания в кафе.

"Доллар не увеличился за этот год, но я чувствую, как поставщики повышают цены. Понимаю, что снова придется перепечатывать меню. Тут ничего не поделаешь, это влияет. Но люди ходили, ходят и будут ходить", - констатирует владелец заведения.

По словам Богданова, в заведение приходят люди разного возраста, хотя целевой аудиторией являются клиенты 25-35 лет. Количество посетителей зависит в том числе от маркетинговых инструментов, например блогов в интернете.

По результатам исследования КМИС, украинцы предпочитают "демократические" заведения питания. 40% посещений приходится на кафе или бистро. Популярны также пиццерии.