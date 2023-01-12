Илья Демковский — украинский шеф-повар с более чем 20-летним опытом работы в ресторанной и кулинарной сфере. Ныне — бренд-шеф Кулинарного центра МХП, инновационного пространства, объединяющего все необходимое, чтобы оказывать экспертную помощь по кулинарным вопросам для каждого: от тестирования идей до производства блюд и дегустации готового продукта.

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Как развивается Кулинарный центр сейчас, что может предложить HoReCa и почему является мощным центром кулинарной экспертизы Украины? Как трансформируется область гостеприимства в этих непростых условиях? Об этом, а также о работе рестораторов с продуктом, тенденциях на рынке и украинской кухні — рассказывает Илья Демковский, бренд-шеф Кулинарного центра МХП.

Фото: Илья Демковский, украинский шеф-повар, бренд-шеф Кулинарного центра МХП

О концепции Кулинарного центра и направлениях работы

Кулинарный центр МХП — уникальная локация для Украины. В Европе есть нечто похожее, но немного. Это очень универсальная площадка, мы задумывали ее как место развития возможностей, недостающих гастрономической индустрии Украины сегодня. Насколько их не хватает, могу сказать по своему опыту. Когда много лет назад мне нужно было получить индустриальное производство кулинарного продукта для заведений питания, это было серьезной проблемой — потому что у производства не было понимания потребностей заведений, а у заведений не было понимания возможностей производств. Теперь, когда есть Кулинарный центр, это больше не проблема, потому что в нем есть возможности для отладки этого «диалога».

Второе преимущество Кулинарного центра в том, что это площадка с наиболее полным набором возможностей для всего, что касается HoReCa и в целом кулинарного мира. У нас есть 5 демонстрационных кухонь, индустриальная кухня, технологический цех, специально оборудованный цех по производству пиццы, лаборатория сенсорного анализа, кухня-студия. Мы можем производить тестовые продукты, партии, можем проводить события, кулинарные соревнования — что угодно, что касается кулинарного мира. В планах на будущее — кулинарная школа.

«Кулинарный центр — это крутая квинтэссенция всего кулинарного, и самое главное там — экспертиза как со стороны производства, так и со стороны HoReCa. Мы знаем, для кого и что мы делаем, знаем путь продуктов и потребности тех людей, для которых мы это делаем»

Например, лаборатория сенсорного анализа — это важная составляющая нашей экспертизы. Если производителю продуктов питания, ресторатору или любому, кто работает с едой, нужно профессиональное экспертное мнение, что лучше выбрать, например, из 10 образцов, то не может быть лучших условий и лучших специалистов для тестирования, чем в нашей лаборатории. Там мы можем оценить ряд показателей: вкус, запах, вид, текстуру, температуру. Пока происходит дегустация, респонденты не контактируют с внешним миром и концентрируются только на том, что мы им подаем для тестирования. В лаборатории есть специальное программное обеспечение, которое помогает собрать вместе мнения всех дегустаторов, проанализировать и сделать выводы очень быстро.

Кулінарний центр МХП Площадка с наиболее полным набором возможностей для всего, что касается HoReCa и в целом кулинарного мира

О трансформации отрасли гостеприимства после 24 февраля 2022 года

Нельзя сказать, что он изменился за один день. Это процесс, и он продолжается. Чтобы финализировать и зафиксировать какие-то изменения, нужно стабилизироваться, а мы еще в самом начале пути. Каждый день перед нами появляются новые вызовы, и сфера гостеприимства — не исключение. Еще два месяца назад ресторанам было тяжело, однако было стабильное электроснабжение и водоснабжение.

Как чувствует себя сфера гостеприимства сегодня, когда стандартные механизмы взаимодействия и наработанные операционные и технологические решения либо частично работают, либо не работают вообще, остается только догадываться. Ее представители просто вынуждены делать все возможное: адаптировать новые технологии, пересматривать условия работы, позиционирование продукта, экономику проектов, отношение к количеству и квалификации работников. Я убежден, что выживут только те, кто сможет адекватно реагировать на стремительные изменения и постоянный форс-мажор, придумывать что-то жизнеспособное в организации, продуктах, сотрудничестве, коллаборациях и релокации своих заведений.

Тенденция, которая не нова, но актуализировалась в последнее время — поиск украинского продукта и новой украинской кухни. Я слышал от коллег тезиса о «звездном часе украинской кухни сейчас». На мой взгляд, это уже есть, но за границей, не в Украине. Я уверен, мы придем к украинской кухне, когда мы будем готовы ее принять, то есть когда блюда из наших продуктов будут в нашем рационе рядом с суши, азиатской лапшой и пиццей. И это будет еще одна наша победа!

«Когда у нас будут стоять очереди за борщом, а не стритфудом, я скажу, что украинская кухня залетела в топ»

Кстати, я не ассоциирую украинскую кухню с борщом. Культурное наследие? Да. Наша гордость? Да. Но кто сказал, что это украинская кухня на сегодня? Борщ не объединяет в себе всю украинскую кухню, а возможно, даже тормозит нас в процессе формирования ее новой. Мы не должны крутиться между цветными варениками и разными борщами — нужно двигаться дальше, не забывая и изучая при этом и наследие.

О работе рестораторов с продуктом, его выбором и планировкой

Главное, что происходит, — меняется само отношение к экономике продукта. Ресторану всегда было сложно рассчитать количество заготовок для полноценной работы, чтобы обеспечить доступность всех позиций в меню. До 24 февраля многие крупные рестораны и ресторанные сети задумывались над собственными заготовительными цехами, чтобы использовать собственные заготовки и поставлять их коллегам по рынку. Сейчас это экономически сложно, ведь нет понимания организации в нестабильных условиях. Мы в Кулинарном центре видим рост интереса к подготовленному продукту, потому что его легче использовать, а работу с ним легко планировать.

Ярким примером является торговая марка Kurator. Она очень известна в профессиональных кругах продукцией из курицы. А на сегодняшний день в ассортименте уже и говядина, и овощи, и еще много интересного, что может закрыть большинство ежедневных проблем любого заведения. Потому что подготовленный продукт это уже не просто экономика, а условие стабильной работы заведения.

Фото: Илья Демковский, украинский шеф-повар, бренд-шеф Кулинарного центра МХП

Я думаю, что после победы индустрия станет качественно и удивит своими успехами. В сложившейся ситуации я вижу возможности как для производителей, так и для HoReCa. Кто увидит их и эффективно использует, тот будет работать дальше. Вот три фактора, которые, по моему мнению, помогут владельцу заведения питания пережить войну с минимальными потерями. В первую очередь — думать, считать и не останавливаться. Во-вторых, искать варианты решения проблем с поставкой продукции и создания заготовок, а также находить квалифицированных специалистов, которые могут делать необходимое для производства или заведения. В-третьих, надо разными путями оптимизировать ассортимент, который предлагает заведение. Один из самых интересных путей, который я вижу, — это использование подготовленных продуктов, предлагаемых производителями. Также следует перезагрузить и оптимизировать работу кухни: возможно, сократить команду, поменять график, дать возможность подрабатывать.

«Задача номер 1 — удержаться на рынке, задача номер 2 — перепрыгнуть через свою голову и стать лучше, быстрее и мощнее. И еще стоит думать о новой организации работы и об украинском продукте»

В общем, я думаю, после нашей победы в течение 5−10 лет изменится структура распределения и образования заведений питания на рынке Украины. Изменится подход к расчету маржинальности, себестоимости и затратам. По моим наблюдениям, у нас будет такое распределение рынка: 60−70% заведений — коммерческие бизнес-проекты, остальные составят авторские. Подготовленный продукт будет на всех кухнях в разном виде, что позволит заведениям работать действительно эффективно.

Ресторанная индустрия получит шанс на качественные изменения, потому что она была зашорена, уже не видела всех имеющихся возможностей. Сейчас просто жизненно необходимо искать новые способы работать и сразу ими пользоваться. Я убежден, что за это турбулентное время произойдет переосмысление и на культурном уровне также появится второе дыхание, и мы взлетим, иначе — никак!

Фото: МХП

Справка: МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. В настоящее время находится на этапе трансформации в кулинарную компанию и видит своей задачей изменение культуры питания в Украине. Работа МХП в этом направлении позволяет людям инвестировать время не в приготовление пищи, а в самое важное для них — семью, хобби, обучение, досуг, отдых.