Ресторан в Доме профсоюзов, против которого выступали активисты, временно закрыли

В четверг, 22 ноября, временно закрыли ресторан международной сети быстрого питания KFC в Доме профсоюзов в Киеве.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Гнап.

"После небольшой потасовки с охраной, вышел адвокат фаст-фуда KFC и объявил, что сегодня заведение закрывается. Требуем, чтобы навсегда закрылось", - написал Гнап на своей странице в Facebook.

В то же время PR-агентство Mainstream заявило, что в одностороннем порядке разрывает контракт с компанией YUM! Brands, официальным представителем KFC в Украине.

"Все прописанные нами риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме профсоюзов, не были услышаны офисом KFC. А та позиция, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании", - пояснили украинские пиарщики.

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Напомним, что вечером 21 ноября на Майдане Независимости произошли столкновения между полицией и членами праворадикальной организации С14, которые протестовали против открытия кафе быстрого питания KFC в Доме профсоюзов.

Полиция задержала нескольких активистов. После установления личных данных и предоставления объяснений их отпустили.