Реставрацию Андреевской церкви могут ускорить - заповедник София Киевская

Андреевскую церковь уже готовят для передачи в пользование Константинопольскому патриархату

Национальный заповедник София Киевская уже готовится передать Андреевскую церковь в пользование Константинопольскому патриархату.

По словам заведующего сектором Музей Андреевская церковь заповедника Игоря Нетудыхаткина, часть помещений уже готова, часть - пока реставрируется, сообщает Радио Свобода.

Представитель музея не исключил, что реставрацию могут ускорить.

"В здании Андреевской церкви ведутся реставрационные работы, их планировали завершить к 2020 году, но теперь не исключаю, что их ускорят. Внутри стоят леса, то есть прямо сейчас богослужения там невозможны. А здание (стилобат), это двухэтажное здание, на котором возвышается храм, было отремонтировано ранее - силами УПЦ КП (стилобат находится в аренде УПЦ КП, основное Андреевской церкви - в аренде УАПЦ - ред.)", - сказал руководитель музея.

По его словам, в целом стилобат готов для того, чтобы там разместились представители Константинопольского патриархата.

"Передача Андреевской церкви - это не новость, экзархи Константинопольского патриархата посещали храмовые сооружения несколько раз и видели, в каком они состоянии и на каком этапе реставрация", - добавил Нетудыхаткин.

Ранее Верховная Рада поддержала президентский законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью в Киеве. Согласно документу, церковь будет передана Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.

Сейчас Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Митрополит УАПЦ Макарий уже заявил о согласии с передачей храма Константинополя.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами. По его мнению, это может способствовать получению автокефалии Украинской православной церкви.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.