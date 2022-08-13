Решение прекратить выдачу виз россиянам следует принять на уровне ЕС — премьер Латвии 13 августа, 12:56 Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Фото:Christophe Gateau/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что решение о прекращении выдачи виз гражданам России необходимо принять на уровне ЕС.



Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщает Delfi.



По его словам, необходимо принять решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России на уровне Европейского Союза, усилив тем самым санкции против России.



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Ранее стало известно, что председательствующая в ЕС Чехия объявила, что следующие санкции блока против России могут включать общий запрет на выдачу виз гражданам России.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post также призвал Запад запретить въезд всем гражданам России. Он заявил, что это один из способов предотвратить аннексию Россией украинских территорий. Зеленский заявил, что россиянам нужно "жить в своем мире, пока они не изменят свою философию".



Эстония и Финляндия уже обратились в другие страны-члены ЕС с просьбой прекратить выдачу россиянам туристических виз. В четверг к этому призыву присоединился и Сейм Латвии, признав Россию поддерживающим терроризм государством.



На фоне войны, которую Россия начала против Украины, ряд стран уже запретили или ограничили въезд для граждан РФ, некоторые усложнили получение виз.



Фото: Инфографика: НВ

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