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Решение по делу о скифском золоте обнародуют 16 июля

Сегодня, 18:40
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Решение по делу о скифском золоте обнародуют 16 июля - фото

Kazakh TV

Решение по апелляции обнародуют через месяц

Апелляционный суд Амстердама обнародует решение по делу о скифском золоте 16 июля — позже, чем планировалось.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление суда.

«Решение будет только в письменном виде, открытого заседания не будет», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что решение на апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма на возвращение Украине коллекции скифского золота примут 11 июня.

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14 декабря 2016 года суд Амстердама постановил отдать коллекцию скифского золота Украине.

После этого представители музеев, находящихся в оккупированном Крыму, заявили, что обжалуют решение окружного суда Амстердама.

Выставка Крым - золотой остров в Черном море в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Поскольку Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, что произошло уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию

Случай со скифским золотом усугубляется тем, что в международном праве нет рекомендаций для подобных сценариев.

Теги:   Скифское золото

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