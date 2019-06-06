Решение по делу о скифском золоте обнародуют 16 июля Сегодня, 18:40 Цей матеріал також доступний українською Kazakh TV Решение по апелляции обнародуют через месяц Kazakh TV

Апелляционный суд Амстердама обнародует решение по делу о скифском золоте 16 июля — позже, чем планировалось.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление суда.

«Решение будет только в письменном виде, открытого заседания не будет», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что решение на апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма на возвращение Украине коллекции скифского золота примут 11 июня.

14 декабря 2016 года суд Амстердама постановил отдать коллекцию скифского золота Украине.

После этого представители музеев, находящихся в оккупированном Крыму, заявили, что обжалуют решение окружного суда Амстердама.

Выставка Крым - золотой остров в Черном море в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Поскольку Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, что произошло уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию

Случай со скифским золотом усугубляется тем, что в международном праве нет рекомендаций для подобных сценариев.