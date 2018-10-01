01 октября 2018, понедельник

Решение об автокефалии Украинской церкви могут принять на следующей неделе - патриарх Филарет

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Патриарх Филарет назвал возможную дату дарования Украинской церквей Томоса
Фото: УПЦ КП

Патриарх Филарет назвал возможную дату дарования Украинской церквей Томоса

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской церкви будет принято 9-11 октября 2018 года.

"Если Томос будет принят 9-11 октября этого года, то в октябре мы можем созвать этот [Объединительный] собор. Если же Томос будет принят позже, то, конечно, будет созван позже, но в этом году мы надеемся, что все это свершится", - сказал Филарет в интервью 5 каналу.

По его словам, после принятия решения о Томосе будет созван Объединительный собор, на котором будет избран руководитель единой поместной церкви в Украине.

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Напомним, 7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают вновь Украинскую православную церковь после дарения ей Томоса от Вселенского патриарха.

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