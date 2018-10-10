10 октября 2018, среда

Решение о томосе Украине примут, когда наступит время - член Синода

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Член Синода Вселенского патриархата высказался об автокефалии Украинской православной церкви (иллюстративное фото)

Член Синода Вселенского патриархата высказался об автокефалии Украинской православной церкви (иллюстративное фото)

Член Священного Синода Вселенского патриархата, митрополит Австрии и экзарх Венгрии Арсениос заявил, что решение об автокефалии Украинской православной церкви будет принято, "когда наступит время".

Об этом он сказал об этом в кулуарах заседания Синода, которое проходит в Стамбуле, сообщает Радио Свобода.

"Мы говорили о томосе. Решение будет принято, когда наступит время, но Вселенский патриархат имеет право принимать такое решение (о томосе - ред.)", - отметил митрополит Арсениос.

На вопрос об отношениях с Русской православной церковью, которая выступает против автокефалии Украинской православной церкви, Арсениос ответил: "Мы не хотим создавать новых проблем, но с божьей помощью будем действовать так, чтобы все было мирно, как он и желает".

Заседание Синода будет проходить в течение трех дней - с 9-10 часов до 19-20 с полуторачасовой перерывом. Следующий Синод состоится 9-11 ноября.

Что такое автокефалия

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Личными представителями патриарха предназначены архиепископ Даниил Памфилии из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

14 сентября РПЦ заявила, что не будет участвовать в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает упопоминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове