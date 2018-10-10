Решение о томосе Украине примут, когда наступит время - член Синода

Член Священного Синода Вселенского патриархата, митрополит Австрии и экзарх Венгрии Арсениос заявил, что решение об автокефалии Украинской православной церкви будет принято, "когда наступит время".

Об этом он сказал об этом в кулуарах заседания Синода, которое проходит в Стамбуле, сообщает Радио Свобода.

"Мы говорили о томосе. Решение будет принято, когда наступит время, но Вселенский патриархат имеет право принимать такое решение (о томосе - ред.)", - отметил митрополит Арсениос.

На вопрос об отношениях с Русской православной церковью, которая выступает против автокефалии Украинской православной церкви, Арсениос ответил: "Мы не хотим создавать новых проблем, но с божьей помощью будем действовать так, чтобы все было мирно, как он и желает".

Заседание Синода будет проходить в течение трех дней - с 9-10 часов до 19-20 с полуторачасовой перерывом. Следующий Синод состоится 9-11 ноября.

Что такое автокефалия

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Личными представителями патриарха предназначены архиепископ Даниил Памфилии из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

14 сентября РПЦ заявила, что не будет участвовать в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает упопоминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

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