«Впереди большая и длительная битва». Началась решающая фаза нашей летней наступательной кампании — интервью NV с Евгением Диким 29 августа, 17:39 NV Премиум Началась решающая фаза нашей летней наступательной кампании, — Евгений Дикий (Фото:Artem Mykhailichenko / 4 отдельная танковая бригада / Facebook)

Началась решающая фаза украинской летней наступательной кампании, убежден Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар.

В интервью Radio NV он рассказал о решающем бое и своих надеждах относительно развития войны в ближайшие месяцы.

— Главнокомандующий Залужный сказал, что Вооруженные силы Украины находятся на пороге прорыва линии фронта. Очевидно, в районе Токмака. Представитель Генштаба Андрей Ковалев сказал, что в направлении населенного пункта Вербовое наши защитники продолжают продвижение. Разъясните, пожалуйста, как следует понимать прорывы фронта, прорывы линии обороны?

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— О прорывах линии фронта я бы не говорил. Дело в том, что там нет просто линии фронта или линии соприкосновения. Там есть эшелонированная оборона из трех основных линий и множество разных вспомогательных, скажем, придатков.

Основные — три линии обороны. О них и идет речь.

Дело в том, что из этих трех линий одну уже можно считать полностью преодоленной на очень широком участке фронта — не менее 40 километров. Пожалуй, сейчас уже значительно больше. Первую линию обороны удалось прорвать и не где-то точечно. Ее удалось именно стереть с карты на довольно больших участках. Когда мы уже прошли Работино, с этого момента можно считать, что идут бои именно внутри второй линии обороны россиян.

Нельзя сказать, что вторая линия уже прорвана, а также не корректно говорить, что мы к ней только подошли. Вот на ней, собственно, бои. Потому что линия обороны в реальной жизни выглядит не так, как на карте. Все же это не такая тоненькая линия. Это достаточно большой комплекс сооружений на разных расстояниях друг от друга. И это также, кроме сооружений, еще и комплекс минных полей.