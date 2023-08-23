«Ключевая битва — за Токмак». Экс-командир роты Айдара о вклинении ВСУ в «линию Суровикина» и куда все ресурсы бросят россияне — интервью 23 августа, 22:12 NV Премиум Боец 108-й отдельной бригады территориальной обороны у линии фронта в Запорожской области, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Евгений Дикий, экс-командир роты батальона Айдар, рассказал Radio NV, как ВС Украины вклиниваются в так называемую «линию Суровикина» и как наступление на Токмак может стать решающим для ближайших успехов украинских войск.

— Начнем с освобождения Работино. Даже американский Институт изучения войны пишет, что это позволило подойти ближе к главной линии, второй линии, суровикинской линии обороны. И они предполагают, что эта линия может быть менее укрепленной, преодолевать ее будет легче, чем это было с первой линией, что вы думаете о таких их выводах?

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— Я вообще очень люблю выводы западных аналитиков. Честно говоря, я еще из того поколения, которое выросло на «русском роке», извините, так уже было исторически в то время. Я вспоминаю одну из давних песен группы ДДТ, где была такая фраза: «Он отделает любого теоретика кунг-фу». Честно говоря, эти выводы теоретиков кунг-фу у меня всегда вызывают доброжелательную улыбку. Вторая линия им, видите ли, кажется проще первой. Хотел бы я их увидеть там, где-то на одной из тех линий, хотя бы в качестве просто журналистов. я думаю, что они бы немного изменили свое видение.

Начну с хорошего. Когда наши защитники прошли Работино, они не приблизились ко второй линии, а уже вклинились в нее. То есть сейчас мы можем уже констатировать факт: бои идут уже на так называемой «линии Суровикина». Именно она является главной. Первую линию уже оставили у себя за спиной, а третья линия, которая дальше еще впереди — это все же в первую очередь линия обеспечения, вспомогательная линия для первых двух, а не самостоятельный мощный оборонительный рубеж.