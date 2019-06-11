Репрессии в Крыму: оккупационный суд арестовал всех задержанных крымских татар Сегодня, 19:30 Цей матеріал також доступний українською Крымская солидарность Российские силовики провели несколько обысков в Крыму Крымская солидарность

Во вторник, 11 июня, подконтрольный Кремлю суд Симферополя арестовал еще четырех из восьми задержанных накануне крымских татар.

Об этом сообщает Громадське радіо.

Согласно решению оккупационного суда, Ленура Халилова, Руслана Месутова, Эльдара Кантимирова и Руслана Нагаева будут держать в СИЗО до 5 августа.

Адвокат задержанного Ленура Халилова Рефат Юнус рассказал, что судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Защитники намерены подать апелляционные жалобы на арест крымских татар.

Напомним, что утром 10 июня в шести домах крымских татар в оккупированном Крыму провели обыски. Российские силовики задержали 8 крымских татар. Половина из них подконтрольный Кремлю суд уже арестовал за «участие в террористической организации».

Во время обыска в одном из домов у женщины крымского татарина от пережитого стресса начались преждевременные роды.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин требует скорейшего освобождения задержанных крымских татар в оккупированном Крыму.