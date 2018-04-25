Репортеры без границ: Украина поднялась в рейтинге свободы СМИ

В ежегодном индексе свободы СМИ в мире международной правозащитной организации Репортеры без границ по состоянию на 2018 год Украина заняла 101 место среди 180 стран мира.

Как сообщает DW, по сравнению с прошлогодним рейтингом, Украина поднялась на одну позицию, набрав 31,16 балла. В прошлом году состояние свободы слова в стране было оценено в 33,19 балла.

Возглавляет рейтинг Норвегия, а последнее место занимает Северная Корея. В десятку стран, где ситуация со свободой слова экспертами организации оценивается высоко, вошли также Швеция (2), Нидерланды (3), Финляндия (4), Швейцария (5), Ямайка (6), Бельгия (7), Новая Зеландия (8 ), Дания (9) и Коста-Рика (10).

В то же время в организации отмечают, что в Европе ухудшилась ситуация со свободой СМИ. В частности, участились случаи травли представителей СМИ со стороны правительств и ведущих политиков, констатируют в организации.

Среди пяти стран мира, чья позиция в рейтинге свободы слова ухудшилась всего, четыре страны представляют Европу Мальта (65 место, минус 18 позиций), Чехия (34 место, -11 позиций) и Словакия (27 место, -10 позиций ), которые являются членами Европейского Союза, а также Сербия (76 место, -10 позиций).

Позиция США в рейтинге после прихода к власти президента Дональда Трампа продолжает падать второй год подряд. В этом году США в рейтинге опустились еще на две позиции и занимают 45-е место. В Репортерах напоминают, что Трамп в своей риторике в отношении журналистов прибегал к высказываниям, которые в свое время принимал советский диктатор Иосиф Сталин. Так, глава Белого дома назвал журналистов "врагами народа".

Также в организации, в частности, отмечают усиление давления на независимые СМИ и государственной пропаганды в России (148), усилении цензуры в Китае (176) и давления на СМИ в Польше (58).

Также правозащитники напоминают о резонансных убийствах журналистов, которые произошли в прошлом году на Мальте и в Словакии, что также негативно повлияло на позиции этих стран в рейтинге.

Самой опасной страной мира для работы журналистов была признана охвачена войной Сирия, где в прошлом году 13 журналистов были убиты из-за своей профессиональной деятельности.