21 ноября 2018, среда

Репортаж из соцсетей: О чем писали в Facebook участники Революции Достоинства в ее начале

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Первые участники Евромайдана
Anna Zakletska via Facebook

Первые участники Евромайдана

НВ собрало несколько сообщений, фотографий и видео, котрые делали участники Революции Достоинства в первые ее дни. 

21 ноября 2013 года кабмин Николая Азарова заявил о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Такое решение возмутило украинцев и они вышли на Майдан Незалежности. 

 

Активисты и журналисты переживали, чтобы Евромайдан не превратился в акцию поддержки политических партий.

Майдан стал местом встречи с друзьями и земляками.

 

 

Киев собрал людей со всей Украины, но и вся Украина вышла на улицы. 

К акции присоединились города со всего мира.

Многие отмечали его особенную атмосферу.

 

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове