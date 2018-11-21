Репортаж из соцсетей: О чем писали в Facebook участники Революции Достоинства в ее начале

НВ собрало несколько сообщений, фотографий и видео, котрые делали участники Революции Достоинства в первые ее дни.
21 ноября 2013 года кабмин Николая Азарова заявил о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Такое решение возмутило украинцев и они вышли на Майдан Незалежности.
Активисты и журналисты переживали, чтобы Евромайдан не превратился в акцию поддержки политических партий.
Майдан стал местом встречи с друзьями и земляками.
Киев собрал людей со всей Украины, но и вся Украина вышла на улицы.
К акции присоединились города со всего мира.
Многие отмечали его особенную атмосферу.
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