Репортаж из соцсетей: О чем писали в Facebook участники Революции Достоинства в ее начале

НВ собрало несколько сообщений, фотографий и видео, котрые делали участники Революции Достоинства в первые ее дни.

21 ноября 2013 года кабмин Николая Азарова заявил о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Такое решение возмутило украинцев и они вышли на Майдан Незалежности.

Активисты и журналисты переживали, чтобы Евромайдан не превратился в акцию поддержки политических партий.

Майдан стал местом встречи с друзьями и земляками.

Киев собрал людей со всей Украины, но и вся Украина вышла на улицы.

К акции присоединились города со всего мира.

Многие отмечали его особенную атмосферу.

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