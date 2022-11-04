В Украине создают трехуровневую систему ремонта и восстановления военной техники — Резников 4 ноября, 15:57 Первые два этапа ремонта военной техники будут осуществляться в Украине, третий — на территории других стран (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Оборонный сектор создает в Украине трехуровневую систему ремонта и восстановления военной техники, которая принимает участие в боевых действиях.

Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников на брифинге.

По его словам, отладка системы ремонта техники является одним из вызовов для украинского ПВК. Речь идет о ремонте артсистем, систем залпового огня, бронетехники, минометов и стрелкового оружия.

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Министр пояснил, что система ремонта военной техники будет состоять из трех этапов.

На первом, самый простой ремонт должен производиться непосредственно в воинских частях и подразделениях на поле боя. Для этого они должны быть снабжены необходимыми запчастями, оборудованием, инженерными техническими документами.

Второй уровень предусматривает ремонт средней сложности на территории Украины на предприятиях, которые будут проводить работы во взаимодействии с командованием сил логистики ВСУ.

Третий уровень является самым сложным в этой цепочку. Он предусматривает комплектацию агрегатов, ремонт электроники и другое обслуживание техники.

Такие работы будут проводить на предприятиях стран-партнеров Украины, в частности, в Польше, Чехии или Словакии.

«Сегодня я веду переговоры с коллегой-министром обороны о создании таких производственных ремонтно-обслуживающих хабов», — добавил он. При этом Резников не уточнил, о какой стране идет речь.

С начала полномасштабного вторжения России ряде стран, которые поддерживают Украину, согласились ремонтировать военную технику украинских военнослужащих.

В конце ноября стало известно, что Литва готова отремонтировать 12 немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000.

Болгария ремонтирует украинскую военную технику на своих военных заводах.

При этом, в Украине четко контролируют каждую единицу оружия с помощью специальной системы. Речь идет также и о той технике, которую отправляют на ремонт за границу.