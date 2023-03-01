Премия Гонгадзе создала Платформу памяти журналистов, погибших в результате войны России против Украины 1 марта, 11:44 Платформа Реквием (Фото:DR)

Премия Гонгадзе создала Платформу памяти журналистов, погибших в результате полномасштабной войны России против Украины, Реквием.



На странице собрана информация о 48 журналистах и журналистках, погибших после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Среди них есть истории восьми украинских и зарубежных медийщиков и медийниц, убитых во время выполнения журналистских задач. А также истории тех, кто стал жертвами российских обстрелов городов, погибших от рук российской армии в оккупированных россиянами городах, а также погибших в рядах ВСУ.

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Над проектом работали команды Премии Гонгадзе и Украинского ПЭН в партнерстве с Институтом массовой информации.

Специально для Платформы памяти Реквием авторы и авторки Валерия Буняк, Диана Делюрман, Ирина Родина, Алена Савчук, Максим Ситников и Маргарита Тулуп собирали истории погибших, общаясь с их родственниками и коллегами, а также исследуя материалы из открытых источников.

Платформа памяти Реквием стала продолжением проекта из серии фотовыставок, которые Украинский ПЭН вместе с партнерами организовывал в разных городах Украины с марта 2022 года.