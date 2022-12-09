Ректору Почаевской духовной семинарии МП сообщили о подозрении 9 декабря, 10:37 Священнику может грозить до трех лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Ректора Почаевской духовной семинарии подконтрольного РПЦ московского патриархата подозревают в антиукраинской деятельности.

Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил в пресс-службе СБУ.

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Согласно данным следствия, архиепископ распространял через соцсети материалы, «унижающие национальную честь и достоинство украинцев».

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Кроме того, своими действиями он способствовал «разжиганию религиозной вражды и ненависти».

«Чтобы разгонять деструктивный контент, ректор учреждения использовал анонимный профиль в соцсети Facebook, а для подготовки своих публикаций пользовался нарративами российских пропагандистов… Во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла тезисы кремля по поводу внутренней ситуации в Украине», — рассказали в спецслужбе.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.