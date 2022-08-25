В День Независимости в Украине объявляли рекордное количество воздушных тревог с начала вторжения РФ 25 августа, 11:26 Рекордное количество воздушных тревог прозвучало в Украине 24 августа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В День Независимости в среду, 24 августа, в Украине прозвучало рекордное количество воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщается в Twitter Карта тревог.

Отмечается, что 24 августа во всех областях и Киеве прозвучало 189 воздушных тревог.

Предыдущий рекорд — 109 тревог — зафиксировали 23 апреля, за день до празднования Пасхи.

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Во время обращения к Совету безопасности ООН 24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 25 человек, около 50 получили ранения.

Днем был нанесен удар по военной инфраструктуре в городе Миргород Полтавской области.

Около 15:00 оккупанты ударили по частному дому в Синельниковском районе Днепропетровской области, погиб 11-летний ребенок.

Два «прилета» зафиксированы в Хмельницкой области. Россияне нанесли удары по критической инфраструктуре.

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