В День Независимости в Украине объявляли рекордное количество воздушных тревог с начала вторжения РФ

25 августа, 11:26
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Рекордное количество воздушных тревог прозвучало в Украине 24 августа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Рекордное количество воздушных тревог прозвучало в Украине 24 августа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В День Независимости в среду, 24 августа, в Украине прозвучало рекордное количество воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщается в Twitter Карта тревог.

Отмечается, что 24 августа во всех областях и Киеве прозвучало 189 воздушных тревог.

https://twitter.com/alerts_in_ua/status/1562545371477585922

Предыдущий рекорд — 109 тревог — зафиксировали 23 апреля, за день до празднования Пасхи.

Видео дня

Во время обращения к Совету безопасности ООН 24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 25 человек, около 50 получили ранения.

Днем был нанесен удар по военной инфраструктуре в городе Миргород Полтавской области.

Около 15:00 оккупанты ударили по частному дому в Синельниковском районе Днепропетровской области, погиб 11-летний ребенок.

Два «прилета» зафиксированы в Хмельницкой области. Россияне нанесли удары по критической инфраструктуре.

https://www.youtube.com/watch?v=_k3hBKs6DVg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   День независимости День Независимости Украины Война России против Украины Воздушная тревога

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