Украинские силы за месяц уничтожили рекордное количество оккупантов — Минобороны 1 декабря, 14:00 В течение ноября украинские силы уничтожили рекордное количество оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В течение ноября Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов.



Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram.

«Новый рекорд Сил нашей Обороны. За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны», — говорится в сообщении.

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В Минобороны также отметили, что за месяц потери оккупантов составили:

танки: 217

боевые бронемашины: 376

артсистемы: 174

РСЗО: 12

средства ПВО: 13

самолеты: 4

вертолеты: 4

БПЛА: 147

крылатые ракеты: 134

автотехника и автоцистерны: 298

спецтехника: 9

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали 89440 российских оккупантов.

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