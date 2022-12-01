Украинские силы за месяц уничтожили рекордное количество оккупантов — Минобороны
В течение ноября украинские силы уничтожили рекордное количество оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
В течение ноября Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов.
Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram.
«Новый рекорд Сил нашей Обороны. За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны», — говорится в сообщении.
В Минобороны также отметили, что за месяц потери оккупантов составили:
- танки: 217
- боевые бронемашины: 376
- артсистемы: 174
- РСЗО: 12
- средства ПВО: 13
- самолеты: 4
- вертолеты: 4
- БПЛА: 147
- крылатые ракеты: 134
- автотехника и автоцистерны: 298
- спецтехника: 9
По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали 89440 российских оккупантов.