Украинские силы за месяц уничтожили рекордное количество оккупантов — Минобороны

1 декабря, 14:00
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В течение ноября украинские силы уничтожили рекордное количество оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В течение ноября украинские силы уничтожили рекордное количество оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В течение ноября Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов.

Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram.

«Новый рекорд Сил нашей Обороны. За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны», — говорится в сообщении.

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В Минобороны также отметили, что за месяц потери оккупантов составили:

  • танки: 217
  • боевые бронемашины: 376
  • артсистемы: 174
  • РСЗО: 12
  • средства ПВО: 13
  • самолеты: 4
  • вертолеты: 4
  • БПЛА: 147
  • крылатые ракеты: 134
  • автотехника и автоцистерны: 298
  • спецтехника: 9

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали 89440 российских оккупантов.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Минобороны Украины Армия России Российские военные Война России против Украины

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