Реконструкция Андреевской церкви будет ускорена при необходимости - советник президента

Реконструкцию Андреевской церкви могут завершить раньше 2020 года

Реконструкция Андреевской церкви может быть ускорена при необходимости.

Об этом сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко на брифинге в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"2020-й год - это крайний срок. Я так понимаю, что при необходимости, в разумных границах, это будет ускорено. Главное, что принят соответствующий закон в Украине, о передаче в использование, не в собственность, а в пользование, этой церкви Вселенскому патриархату", - пояснил он.

Ранее Верховная Рада поддержала президентский законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью в Киеве. Согласно документу, церковь будет передана Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.

На данный момент Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Митрополит УАПЦ Макарий уже заявил о согласии с передачей храма Константинополю.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами. По его мнению, это может способствовать получению автокефалии Украинской православной церкви.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.