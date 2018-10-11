Реклама сигарет в Украине провоцирует курение. Как с этим борются в других странах

Средний возраст, когда в Украине начинают курить, - почти 17 лет

60% молодежи в Украине ежедневно замечают рекламу сигарет несмотря на запрет пропаганды табакокурения. Такие данные глобального молодежного проекта U-Report при поддержке UNICEF. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Реклама в местах продаж

Более 20% молодежи в возрасте до 19 лет курят, среди несовершеннолетних - почти 15% курильщиков, сообщил специалист по коммуникации с парламентом общественной организации Жизнь Дмитрий Купира.

"Респонденты рассказали, что почти 57% наблюдали рекламу в киосках, почти 49% - в супермаркетах возле касс, еще 25,5% сказали, что видели рекламу сигарет в интернете", - рассказал Купира.

Опрос провели в начале сентября с помощью смс, Facebook, Telegram и других мультимедийных каналов. В нем приняли участие более 12 тыс. человек в возрасте от 14 до 34 лет.

Выкладка сигарет в магазинах меняется минимум раз в три месяца и привлекает внимание молодежи, анализирует Дмитрий Купира. Такой маркетинговый инструмент стимулирует курение.

В сознании подростка

Эффект новизны и яркости привлекает молодежь, отметила психолог Елена Ермусевич. Мотивацию "не курить" выработать сложно, говорит она. Ведь подростки ориентируются на сверстников больше, чем на родителей. Важно, чтобы установка курить не закрепилась в сознании подростка.

Как с курением борются в других странах

В европейских странах борьба с табакозависимостью активизировалась еще в 2000-х годах. В публичных местах курение в большинстве запрещено.

Ежедневно или эпизодически табак курят почти 14% молодых людей в возрасте 13-15 лет

В США курильщики платят больше за медицинскую страховку. Каждый отдельный штат имеет свои дополнительные ограничения для курильщиков. Штрафы за курение в общественных местах достигают тысячи долларов. В отдельных штатах разрешено курить только в частных домах и квартирах, а также в собственном авто.

Для курильщиков в некоторых отелях отведены отдельные номера. В странах ЕС штраф за курение в общественных местах составляет от 25 до 250 евро. В некоторых странах запрещена демонстрация сигарет на витрине. В Ирландии пачки сигарет должны храниться в закрытых контейнерах.

В Финляндии также не выставляют сигареты на витрины. Выбрать их можно только по каталогу. Купить нельзя и через интернет. В Австралии около 6 лет назад ввели белую унифицированную пачку сигарет и названия производителей одинакового шрифта. Ни один бренд с тех пор не отличается. В Японии некоторые фирмы предоставляют своим сотрудникам дополнительные премии, если они не курят.

Эпизодическое курение

Украинская молодежь в возрасте 13-15 лет курят больше, чем девушки, сообщила специалист отдела по профилактике потребления табака и алкоголя Центра общественного здоровья Минздрав Украины Екатерина Рымаренко по результатам Глобального опроса молодежи.

Всеукраинское исследование проводило Министерство здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения в прошлом году. Выборка - 3 тыс. человек. Ежедневно или эпизодически табак курят почти 14% молодых людей в возрасте 13-15 лет.

Чуть ли не четверть опрошенных курильщиков попробовали сигареты с вкусовыми добавками

Впрочем, украинское законодательство не трактует размещения сигарет на витрине как рекламу, говорит представитель Центра общественного здоровья Минздрав Украины.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который может урегулировать этот пробел в законодательстве.

Средний возраст, когда в Украине начинают курить - почти 17 лет, добавили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Результаты исследования U-report при поддержке UNICEF свидетельствуют, что даже среди тех, кто не курит сигареты, около половины курили кальяны. Обычные сигареты хотя бы раз в жизни попробовали почти половина опрошенных некурящих, сигареты с добавками - чуть ли не четверть, вейпы - почти 20%.