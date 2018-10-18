Рейтинг мировой конкурентоспособности. Какие показатели помогли Украине подняться в списке стран

Украина поднялась на 6 позиций в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики. Страна занимает 83 место из 140. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Рейтинг создан специалистами Всемирного экономического форума. Рядом с Украиной в списке - Доминиканская республика и Македония.

Первое место в рейтинге впервые за десятилетие занимают США. В первой пятерке также Сингапур, Германия, Швейцария, Япония. Географические соседи Украины обогнали ее: Россия заняла 43 место, Польша - 37, Словакия - 41, Венгрия - 48, Румыния - 52.

Ниже оказалась только Молдова, а Беларусь традиционно не вошла в рейтинг. Последние места заняли Гаити, Йемен и Чад.

Как измеряется индекс глобальной конкурентоспособности

Индекс глобальной конкурентоспособности измеряет готовность стран к глобальной четвертой революции, то есть развитию технологий с минимальным вмешательством человека в производственный процесс. Рейтинг мирового экономического форума составляется на основе оценки показателей стран по 12 основным критериям, которая в общем содержат около 100 позиций.

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За каждую из них страна может получить от 0 до 100 баллов. В эти показатели входит развитие инфраструктуры, валютного фондового рынка, работа государственного аппарата, судебной системы, деловая активность, уровень образования, показатели занятости населения, криминогенная ситуация, инновационные возможности, состояние здравоохранения.

Украина занимает 110 место по уровню развития государственных институтов, 77 - по уровню адаптации технологий. По инфраструктуре государство на 57 месте, макроэкономическая стабильность выводит Украину на 131 место. На 94 позиции по состоянию здравоохранения, а 58 место занимает по способности к инновациям. 46-я - по уровню образования, 66-я - по рынку труда, а по динамике бизнеса - на 86-я.

Инновационные возможности

Вряд ли можно считать этот результат серьезным достижением, отметил экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский. По его словам, Всемирный экономический форум изменил методологию расчета ежегодного Глобального рейтинга конкурентоспособности, поэтому сравнение позиций Украины с прошлогодним результатом является нецелесообразным.

Экономист отметил, что здесь важно анализировать не общее место, а компоненты отдельно. Владимир Дубровский отметил, что традиционно неплохие результаты демонстрирует показатель "инновационные возможности", что свидетельствует о способности Украины найти квалифицированную рабочую силу. Также были хорошими показатели гибкости рынка труда. Украине обеспечили низкие баллы, в частности, финансовые показатели.

Рейтинг коррупции

Место соседей Украины, которые ее существенно опережают, оправдано, ведь они являются членами Евросоюза, где есть экономическая стабильность и эффективное регулирование экономики, говорит экономист, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило. Впрочем, если говорить о России с ее 43 местом, то по рейтингам коррупции она часто превосходит Украину. Украина опережает восточного соседа в рейтингах дерегуляции.

Для улучшения конкурентоспособности эксперты Всемирного экономического форума советуют странам строить экономику, менее зависимую от внешних и внутренних шоков, создавать инновационную экосистему, быть более гибкими на уровне страны, отраслей, предприятий и отдельных людей.