Рейтинг качества жизни ООН. Над чем стоит работать Украине

Украина занимает 88 место в рейтинге качества жизни ООН. Такие данные глобального индекса человеческого развития по версии аналитиков Программы развития ООН. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Всего в рейтинге 189 стран. Определяющими критериями для авторов индекса были такие показатели, как продолжительность жизни, уровень образования и доходов.

Украина наряду с Китаем

Лучший индекс человеческого развития в мире в прошлом году зафиксирован в Норвегии. На втором месте оказалась Швейцария. Далее с небольшим отрывом идут Австралия и Ирландия. На 5-м месте - Германия. Также в первую десятку вошли Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур, Нидерланды. Лучший показатель среди постсоциалистических стран продемонстрировала Эстония.

Украина находится в пятерке наиболее грамотных стран

Польша заняла 33 место. Несколько ниже расположились западные соседи Украины - Словакия и Венгрия. Россия в глобальном рейтинге заняла 49 место, Беларусь - 53. Украина оказалась на 88 строчке. В период с 1990 по 2017 год уровень человеческого развития в Украине несколько увеличился - на 6,5%. Более чем на 2 года за это время выросла продолжительность жизни. Почти на столько же выросла средняя продолжительность обучения. Однако более чем на 24% за эти годы сократился ВВП на душу населения.

Наряду с Украиной находятся Китай, Эквадор, Перу, Колумбия, Армения. Ближе к концу списка - африканские страны и Афганистан. На последнем месте - государство в Западной Африке Республика Нигер.

Показатель грамотности населения

Уровень образования можно оценивать по разным показателям. Но Украина находится в пятерке наиболее грамотных стран мира, отметила главный эксперт по вопросам образования и науки Реанимационного пакета реформ Наталья Шульга.

"Основной показатель ООН - это грамотность. Существуют страны, в которых грамотность менее 50%. ООН выделяет средства, чтобы поднять грамотность населения. Это касается Африки, Амазонии, где племена на первичном уровне развития. В Украине грамотность - 99,5%. Смотря по какому показателю оценивать", - отметила Шульга.

По данным ООН, Россия на 40 ступенек выше Украины в рейтинге качества жизни

Ситуация с образованием в Украине, согласно индексу человеческого развития, обычно оценивается хорошо, отметила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко. Но с другими показателями, по ее словам, есть проблемы. Украина погрязла в бедности, добавила она.

"Первая причина - ВВП на душу населения. Мы погрязли в бедности. Вторая причина - продолжительность жизни. У европейских мужчин 80 лет - это приближение к границе. Женщины - это 75. Мы отстаем примерно на 10 лет", - заявила Ткаченко.

Согласно рейтингу, средняя продолжительность жизни в Украине сейчас составляет около 72 лет. На этот показатель влияет неудовлетворительная медицина, бедность, низкий уровень культуры, начиная с гигиены и заканчивая степенью порядочности, а также отношения между людьми и неумение переживать стрессы, отметила эксперт.

Ранее Украина заняла шестое место в рейтинге самых дешевых для проживания стран мира. При составлении этого рейтинга учитывалось, в каком государстве люди меньше всего тратят средств на жилье, продукты, товары и тому подобное.