Рейдеры пытались захватить предприятие в Черкасской области - полиция

Во вторник, 10 апреля, несколько десятков человек пытались совершить рейдерский захват одного из сельхозпредприятий Черкасской области.

Об этом у себя в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, все 50 рейдеров, которые принимали участие в атаке на предприятие, задержаны.

"Так будет со всеми искателями приключений. Кстати, "рыночная стоимость" работы этих рейдеров, которые лежат лицом в землю - 500 грн за день работы", - добавил Аброськин.

Других подробностей замглавы Нацполиции не сообщил.

Напомним, в Полтавской области задержали более 40 рейдеров, пытавшихся захватить агрофирму.