14 сентября 2018, пятница

Рейдерский захват элеватора в Харьковской области: суд арестовал 15 человек без права залога

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В деле о попытке захвата элеватора появились первые арестованные
Фото: Вячеслав Аброськин via Facebook

В деле о попытке захвата элеватора появились первые арестованные

Суд Харькова избрал меру пресечения участникам попытки рейдерского захвата элеватора в Харьковской области.

Как сообщил первый заместитель главы Нацполиции, суд арестовал злоумышленников без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию элеватора в населенном пункте Занки Харьковской области. Между злоумышленниками и местными жителями произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. В ходе драки применили травматическое оружие и газовый баллончик.

В результате происшествия ранения получили местные жители, среди которых женщина, а также активисты Национального корпуса. Двое активистов Нацкорпуса получили ранения из охотничьего огнестрельного оружия. Двое других получили ранения резиновыми пулями и дробью. Еще один ветеран полка Азов получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей лица и временную потерю сознания. Также пострадал полицейский.

В полиции заявили о задержании 50 человек.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в попытке рейдерского захвата элеватора принимали участие бывшие военные.

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