Регистрировать иностранных агентов в Украине. Почему борьба с вмешательством в государственные дела может превратиться в диктаторский инструмент

Регистрировать в Украине иностранных агентов. С такой инициативах выступила фракция Народный фронт. Политсила подаст соответствующий законопроект. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Об этом на заседании согласовательного совета парламента заявил лидер фракции Максим Бурбак. Он считает, что Кремль использует демократические свободы и институты для диверсионной деятельности. В Украине действует разветвленная сеть замаскированной и явной российской агентуры, которая под видом средств массовой информации и общественных организаций манипулирует сознанием украинцев, подчеркнул Бурбак.

Лидер фракции объяснил, что это должен быть закон, который действует уже 80 лет в США. Согласно этому документу, в прошлом году правительство США обязало российский канал Russia Today зарегистрироваться как иностранный агент. Похожий закон об иностранных агентах также действует в России.

Чем отличаются законы об иностранных агентах в США и РФ

В США документ о регистрации иностранных агентов приняли в 1938 году как реакцию на усиление лоббизма и пропаганды со стороны государств, которые причисляли Америку в число своих потенциальных врагов. Он был нацелен, в частности, на национал-социалистическую Германию.

В демократическом обществе подобный закон - реакция на усиление лоббизма и пропаганды со стороны враждебных государств

Этот закон США направлен не против шпионов и агентов иностранных государств, а против людей и организаций, которые по заданию и финансовой поддержке других стран пытаются влиять на формирование общественного мнения. Например, с помощью лоббизма или фейковый информации - закон должен делать прозрачной деятельность самих заказчиков.

В России закон об иностранных агентах приняли в 2012 году. Он отличается от американского. В США к иностранным агентам причисляют тех, кем непосредственно руководит или кого контролирует иностранное правительство или организация. Чтобы получить этот статус, достаточно получить любое зарубежное финансирование.

Бывший глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт был зарегистрирован как иностранный агент через консультационные услуги, которые он ранее предоставил политической партии экс-президента Украины Виктора Януковича.

Угроза демократическим ценностям

Существует опасение, что такой закон в Украине будет политизирован и направлен только против отдельных представителей СМИ и организаций, что противоречит демократическим ценностям, отметил исполнительный директор Международного фонда Возрождение Евгений Быстрицкий. По его словам, сегодня сложно определить, кто именно финансирует СМИ или общественную организацию.

"Единственным реалистичным законом об агентах был бы закон об открытии подотчетности финансирования всех СМИ разного уровня, блоков информации, рекламы, которая относится к избирательному процессу", - сказал Быстрицкий.

Закон в Украине может стать политизированным и направленным только против отдельных СМИ

С мнением относительно прозрачности финансирования общественных организаций и СМИ соглашается и редактор издания Детектор медиа Наталья Лигачева. По ее словам, такие законопроекты не слишком соответствуют либеральным ценностям.

"В условиях гибридной войны России против Украины такой закон мог бы быть оправдан и существовать только в том виде, как он действует в Соединенных Штатах. Закон не решит влияния РФ на медийные процессы в Украине. Я бы такой закон оставила позади, а впереди поставила закон о финансовой прозрачности работы медиа", - отметила Лигачева.

Инструмент политических притеснений

Главный вопрос - этот закон не должны использовать в целях расправы с независимым общественным сектором и средствами массовой информации, отметил глава общественной организации Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Существует угроза, что закон, направленный на борьбу с российской агрессией, может в последний момент превратиться в инструмент политических притеснений активистов, подчеркнул Шабунин.

"Бурбак сказал, что закон будет подразумевать именно Россию-агрессора. Вопрос в том, чтобы этим законом не воспользовались для уничтожения независимого общественного сектора и медиа", - заявил Шабунин.

16 января 2014 года Верховная Рада при президентстве Виктора Януковича приняла пакет так называемых "диктаторских" законов. Один из них был именно законом об иностранных агентах по российскому образцу. Его впоследствии отменили.