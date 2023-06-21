Советы по записи украинских детей в детский сад в Польше: что, как и где 21 июня, 23:00 Советы по записи украинских детей в детский сад в Польше (Фото:HighwayStarz/depositphotos)

Многим украинским родителям крайне важно знать, как устроить своего ребенка в детский сад, особенно если они планируют долгосрочное пребывание в Польше.

В таких случаях, когда Вам нужно найти работу, необходимо иметь надежное лицо, которое будет ухаживать за Вашим ребенком. Мы предоставим полезные советы по поиску подходящего детского сада и расскажем о текущих правилах, касающихся приема украинских детей в польские дошкольные учреждения.

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Правила приема детей в детский сад в Польше для украинцев беженцев

В Польше дети украинцев имеют возможность быть принятыми в детские сады на равных условиях с польскими гражданами. Это означает, что если у Вас есть потребность, Вы можете зарегистрировать своего ребенка в детском саду или яслях в возрасте от 3 до 5 лет. По законодательству Польши, дети, достигшие шестилетнего возраста, обязаны посещать подготовительную школу, где проводится подготовка к поступлению в начальную школу в течение года.

Для того чтобы записать ребенка в детский сад, Вам понадобятся следующие документы:

Анкета-заявка, которую необходимо заполнить на польском языке. Эту анкету можно получить непосредственно в учреждении, в которое Вы планируете записать своего ребенка.

Ваш и Вашего ребенка номер PESEL ( польский идентификационный номер).

польский идентификационный номер). Серия и номер Вашего паспорта.

Справка о выполнении всех необходимых прививок у Вашего ребенка.

Важно учитывать, что выбранный детский сад может иметь ограниченное количество свободных мест. Поэтому существует возможность отказа в приеме. Во многих случаях персонал детского сада может предложить добавить Вашего ребенка в список ожидания и сообщить Вам, когда появится свободное место или предложить прием в следующем учебном году.

Как осуществляется набор в детские сады

Сейчас проводится набор на учебные годы 2023/2024 для украинских детей, желающих поступить в детские сады в Польше. При приеме в польские детские сады используется система оценивания по баллам, что означает, что приоритет отдается таким категориям детей:

из многодетных семей

с ограниченными возможностями

имеющих родителей или братьев и сестер с ограниченными возможностями

которые воспитываются одним из родителей

из приемных семей.

Все документы и заявления должны быть поданы на польском языке, а рекомендуется предоставить их перевод присяжным переводчиком. Если у вас есть такие документы, лучше добавить их к заявке на поступление в детский сад (справка об инвалидности, свидетельство о разводе, раздельном проживании или смерти мужа), это значительно повысит шансы вашего ребенка на получение места в группе. Стоит иметь в виду, что заявки на поступление детей из Украины будут рассматриваться на общих основаниях.

Также стоит отметить, что запись в детские сады может проводиться как в режиме онлайн, так и в стационарном режиме. Поэтому преждевременно узнайте о процедуре записи в выбранном учебном заведении.

Если запись происходит в стационарном режиме, вам нужно:

Прийти в выбранный вами детский сад. Взять образец заявки на поступление в детский сад. Заполнить заявку и принести ее в учебное заведение.

Если запись происходит онлайн, то вам нужно:

Зайти на сайт вашего города или гмины. Найти на этом сайте платформу для записи в садик. Заполнить специальную форму и указать в ней учебное заведение, в которое вы хотите отдать вашего ребенка. Отправить заявку.

Сколько стоит детский сад в Польше

Даже государственные детские сады требуют от родителей плату ежемесячно. Эти дополнительные расходы стоит учитывать при планировании своего бюджета. Главным образом, эти расходы связаны с питанием детей. Обычно ежемесячная сумма не превышает 200−300 злотых (1822 — 2733 грн). Впрочем, конечная сумма может зависеть от политики местных органов власти. Стоит отметить, что некоторые из них уже приняли решение не взимать дополнительные сборы от украинских приезжих на некоторое время.