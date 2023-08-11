Выросла стоимость государственной регистрации транспортных средств — насколько и как сэкономить

11 августа, 15:02
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В Украине подорожала регистрация транспортных средств (Фото:facebook.com/hsc.gov.ua)

В Украине подорожала регистрация транспортных средств (Фото:facebook.com/hsc.gov.ua)

В Украине изменилась стоимость государственной регистрации транспортных средств.

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Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, стоимость меняется в связи с подорожанием бланковой продукции.

Несмотря на подорожание, старые бланки будут продавать по старой цене

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Ранее ориентировочная стоимость бланковой продукции составляла 312 грн, а теперь будет 405 грн. Подорожание касается только случаев изготовления свидетельства о регистрации на физическом бланке (пластиковой карточки), стоимость получения е-свидетельства о регистрации транспортного средства не изменилась.

Во многих сервисных центрах МВД до сих пор имеются бланки из предыдущей партии с полиграфического предприятия. Поэтому в них услуга будет предоставляться по тарифу 312 грн до их исчерпания, а новый тариф может быть применен позже.

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Владелец авто может отказаться от «пластика» и иметь только электронное свидетельство

Владелец транспортного средства или его представитель по желанию может отказаться от традиционного пластикового документа и получить только электронное свидетельство о регистрации транспортного средства.

Виртуальные документы, которые отображаются в приложении Дія и Электронном кабинете водителя, действуют только на территории Украины.

В случае отказа от традиционного документа по принципу digital first, стоимость бланковой продукции не оплачивается вовсе.

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Сколько стоит теперь услуга в сервисном центре МВД

Ориентировочная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:

1. Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 955 грн:

— услуга — 200 грн;

— бланк свидетельства — 405 грн;

— номерной знак — 350 грн.

2. Для мототранспорта (с выдачей номерного знака) — 727 грн:

— услуга — 200 грн;

— бланк свидетельства — 405 грн;

— номерной знак — 122 грн.

3. Для прицепов (с выдачей номерного знака) — 716 грн:

— услуга — 200 грн;

— бланк свидетельства — 405 грн;

— номерной знак — 111 грн.

4. Для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — 698 грн:

— услуга — 200 грн;

— бланк свидетельства — 405 грн;

— номерной знак — 93 грн.

Отдельно может быть начислена комиссия банковского учреждения или платежной системы.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Автомобиль Мотоциклы МВД Украины Документы Водитель Сервисный центр

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