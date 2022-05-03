Регистрация ребенка. Как оформить документы новорожденных украинцев за границей — все, что нужно знать 3 мая, 15:44 Цей матеріал також доступний українською Регистрация новорожденных украинцев за границей должна происходить в утвержденном порядке (Фото:tan4ikk / Depositphotos)

Из-за полномасштабной войны россии против Украины и многие наши граждане вынуждены были покинуть Родину. Однако дети, родившиеся за границей, должны быть зарегистрированы согласно действующему законодательству.

Как и раньше, государственную регистрацию актов гражданского состояния граждан Украины, проживающих или временно находящихся за границей, проводят дипломатические представительства и консульские учреждения Украины. Так, согласно Инструкции о порядке регистрации актов гражданского состояния в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины, Министерства иностранных дел Украины от 23 мая 2001 года № 32/5/101, регистрация рождения ребенка производится консулом с одновременным определением его происхождения и присвоения фамилии, имени и отчества.

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Где зарегистрировать рождение ребенка

Регистрация производится по месту рождения или по месту жительства родителей ребенка или одного из них по их письменному заявлению, а в случае болезни, смерти родителей или по другим причинам невозможности зарегистрировать рождение - по заявлению родственников, других лиц, уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок или в котором в настоящее время он находится.

Если ребенок родился во время пребывания матери на морском, речном, воздушном судне, в поезде или другом транспортном средстве, то регистрация рождения производится в ближайшем консульском учреждении.

Как быстро нужно подать заявление о регистрации рождения ребенка

Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения ребенка, а при рождении мертвого ребенка – не позднее трех суток.

Какие документы подавать для регистрации рождения ребенка

Для регистрации рождения консулу предъявляются следующие документы:

документ медицинского учреждения о рождении ребенка. В исключительных случаях, при рождении ребенка вне медицинского учреждения — справки врача, который оказал помощь при родах. В случае рождения ребенка на дому без медицинской помощи факт и время рождения должны быть подтверждены подписью двух свидетелей, присутствующих при родах, с указанием их фамилий, имен и отчеств, места жительства и документов, удостоверяющих их лица, а также медицинским документом о нахождении ребенка под наблюдением лечебного заведения ( частного врача);

паспортные документы, удостоверяющие личности родителей ( родителя). Если документ, удостоверяющий личность одного из родителей, по уважительной причине не может быть предъявлен, то сведения о втором родителе в таком случае указываются на основании свидетельства о браке. Данные о гражданстве и национальности в актовом записи о рождении и свидетельстве не заполняются;

документ, являющийся основанием внесения сведений об отце ( свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства, совместное заявление матери и отца ребенка, если родители не состоят в браке, совместное заявление матери и ее мужа о непризнании мужа отцом ребенка, совместное заявление отца ребенка и мужчины, состоящего в браке с ее матерью). В случае отсутствия свидетельства о браке для внесения сведений об отце ребенка, состоящем в браке с его матерью, истребуется копия соответствующей актовой записи.

Нужно ли платить за выдачу свидетельства о рождении ребенка

Регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора. По результатам регистрации этого акта выдается свидетельство рождения.

Что делать при отказе консульства в государственной регистрации рождения ребенка

В случае отказа лицу в проведении государственной регистрации рождения (в связи с отсутствием документа учреждения здравоохранения или медицинской консультационной комиссии, подтверждающей факт рождения), лицо может обратиться в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Могут ли отказать в регистрации рождения ребенка, если в консульском учреждении отсутствует доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния

26 февраля 2022 года с целью обеспечения условий, направленных на доступ граждан к административным услугам в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в условиях военного состояния, Министерством юстиции Украины внесены изменения в Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины октября 2000 г. № 52/5.

Так, при временном отсутствии доступа в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан заявление о государственной регистрации акта гражданского состояния подается, а актовая запись гражданского состояния составляется в бумажной форме без использования программных средств ведения этого реестра с последующим обязательным внесением сведений этой актированной записи в Государственный реестр реестра актов гражданского состояния граждан в течение пяти рабочих дней со дня обновления такого доступа.

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