НМТ 2023. Где за границей можно сдать национальный мультипредметный тест: расширен перечень городов и стран 25 апреля, 14:26 НМТ 2023 (Фото:monkeybusiness/depositphotos)

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что отныне сдать НМТ можно в экзаменационных центрах 24 стран мира.

Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Так что в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией.

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Где за границей можно составить НМТ: перечень городов/стран

Сдать национальный мультипредметный тест можно в следующих городах:

Австрия - Вена. Азербайджан - Баку. Бельгия - Брюссель. Болгария – Варна, София. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – Абериствит, Эдинбург, Лондон Грузия – Тбилиси. Дания – Орхус. Эстония - Таллин. Ирландия – Дублин. Испания – Валенсия. Италия – Милан, Рим. Канада – Эдмонтон, Монктон, Торонто. Латвия – Рига. Литва – Каунас. Германия – Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен. Польша – Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин. Португалия - Лиссабон. Румыния – Бухарест. США - Нью-Йорк, Сакраменто. Венгрия – Будапешт. Финляндия – Хельсинки. Франция – Марсель, Париж. Чехия – Брно, Прага. Швеция – Стокгольм.

Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация — сможете после получения сертификата до 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению. при проведении НМТ.

О том, как в 2023 году сдавать НМТ и что нужно знать, мы рассказывали здесь.