НМТ 2023. Где за границей можно сдать национальный мультипредметный тест: расширен перечень городов и стран

25 апреля, 14:26
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НМТ 2023 (Фото:monkeybusiness/depositphotos)

НМТ 2023 (Фото:monkeybusiness/depositphotos)

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что отныне сдать НМТ можно в экзаменационных центрах 24 стран мира.

Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Так что в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией.

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Где за границей можно составить НМТ: перечень городов/стран

Сдать национальный мультипредметный тест можно в следующих городах:

  1. Австрия - Вена.
  2. Азербайджан - Баку.
  3. Бельгия - Брюссель.
  4. Болгария – Варна, София.
  5. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – Абериствит, Эдинбург, Лондон
  6. Грузия – Тбилиси.
  7. Дания – Орхус.
  8. Эстония - Таллин.
  9. Ирландия – Дублин.
  10. Испания – Валенсия.
  11. Италия – Милан, Рим.
  12. Канада – Эдмонтон, Монктон, Торонто.
  13. Латвия – Рига.
  14. Литва – Каунас.
  15. Германия – Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен.
  16. Польша – Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин.
  17. Португалия - Лиссабон.
  18. Румыния – Бухарест.
  19. США - Нью-Йорк, Сакраменто.
  20. Венгрия – Будапешт.
  21. Финляндия – Хельсинки.
  22. Франция – Марсель, Париж.
  23. Чехия – Брно, Прага.
  24. Швеция – Стокгольм.

Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация — сможете после получения сертификата до 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению. при проведении НМТ.

О том, как в 2023 году сдавать НМТ и что нужно знать, мы рассказывали здесь.

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Редактор: Алена Дука

Теги:   Внешнее независимое оценивание — ВНО Абитуриенты Украинцы за границей Обучение за границей Национальный мультипредметный тест (НМТ)

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