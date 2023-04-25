НМТ 2023. Где за границей можно сдать национальный мультипредметный тест: расширен перечень городов и стран
НМТ 2023 (Фото:monkeybusiness/depositphotos)
В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что отныне сдать НМТ можно в экзаменационных центрах 24 стран мира.
Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Так что в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией.
Где за границей можно составить НМТ: перечень городов/стран
Сдать национальный мультипредметный тест можно в следующих городах:
- Австрия - Вена.
- Азербайджан - Баку.
- Бельгия - Брюссель.
- Болгария – Варна, София.
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – Абериствит, Эдинбург, Лондон
- Грузия – Тбилиси.
- Дания – Орхус.
- Эстония - Таллин.
- Ирландия – Дублин.
- Испания – Валенсия.
- Италия – Милан, Рим.
- Канада – Эдмонтон, Монктон, Торонто.
- Латвия – Рига.
- Литва – Каунас.
- Германия – Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен.
- Польша – Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин.
- Португалия - Лиссабон.
- Румыния – Бухарест.
- США - Нью-Йорк, Сакраменто.
- Венгрия – Будапешт.
- Финляндия – Хельсинки.
- Франция – Марсель, Париж.
- Чехия – Брно, Прага.
- Швеция – Стокгольм.
Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация — сможете после получения сертификата до 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению. при проведении НМТ.
О том, как в 2023 году сдавать НМТ и что нужно знать, мы рассказывали здесь.
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