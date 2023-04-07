Рождение украинца. Как зарегистрировать новорожденного ребенка за границей 7 апреля, 21:25 Как зарегистрировать новорожденного ребенка за границей (Фото:Sarah Chai/pexels)

Война заставила многих украинцев уехать за границу. Среди таких людей оказалось и немало женщин в надежде. Рассказываем как зарегистрировать ребенка, рожденного за пределами Украины.

Зарегистрировать новорожденного можно в компетентных органах страны пребывания. В случае получения иностранного свидетельства о рождении, повторная регистрация в Украине не требуется. Соответствующий документ признается действительным в Украине при его легализации, если иное не предусмотрено законом или международным договором Украины, и при условии нотариального перевода на украинский язык

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Как зарегистрировать новорожденного ребенка за границей

1) Не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка родители или один из них должен обратиться с заявлением в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей. Если родители состоят в браке между собой, то обратиться с заявлением в уполномоченный орган может любой из родителей. Если нет, то за регистрацией рождения ребенка по общему правилу обращается мать.

2) К заявлению о государственной регистрации рождения ребенка прилагаются:

документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справка от врача, оказывавшего пособие при родах;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей ( родителя, лица, обращающегося с заявлением);

родителя, лица, обращающегося с заявлением); документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце ( свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).

3) Консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества. При наличии всех необходимых документов свидетельство о рождении выдается в день обращения.

4) Если при регистрации рождения ребенка сведения об отце внесены «со слов матери», то вместе со свидетельством о рождении ребенка выдается справка для предъявления в органы социальной защиты населения

5) За регистрацию рождения и выдачу свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния консульский сбор не взимается.

Обратите внимание, свидетельство, зарегистрированное на новорожденного ребенка за границей, не будет отображаться в Действии, то есть получить помощь при рождении ребенка можно будет только офлайн.