Рождение украинца. Как зарегистрировать новорожденного ребенка за границей
Как зарегистрировать новорожденного ребенка за границей (Фото:Sarah Chai/pexels)
Война заставила многих украинцев уехать за границу. Среди таких людей оказалось и немало женщин в надежде. Рассказываем как зарегистрировать ребенка, рожденного за пределами Украины.
Зарегистрировать новорожденного можно в компетентных органах страны пребывания. В случае получения иностранного свидетельства о рождении, повторная регистрация в Украине не требуется. Соответствующий документ признается действительным в Украине при его легализации, если иное не предусмотрено законом или международным договором Украины, и при условии нотариального перевода на украинский язык
Как зарегистрировать новорожденного ребенка за границей
1) Не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка родители или один из них должен обратиться с заявлением в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей. Если родители состоят в браке между собой, то обратиться с заявлением в уполномоченный орган может любой из родителей. Если нет, то за регистрацией рождения ребенка по общему правилу обращается мать.
2) К заявлению о государственной регистрации рождения ребенка прилагаются:
- документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справка от врача, оказывавшего пособие при родах;
- паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя, лица, обращающегося с заявлением);
- документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).
3) Консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества. При наличии всех необходимых документов свидетельство о рождении выдается в день обращения.
4) Если при регистрации рождения ребенка сведения об отце внесены «со слов матери», то вместе со свидетельством о рождении ребенка выдается справка для предъявления в органы социальной защиты населения
5) За регистрацию рождения и выдачу свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния консульский сбор не взимается.
Обратите внимание, свидетельство, зарегистрированное на новорожденного ребенка за границей, не будет отображаться в Действии, то есть получить помощь при рождении ребенка можно будет только офлайн.
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