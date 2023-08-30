Большую реформу ВВК планируют завершить до нового года — Арахамия 30 августа, 21:01 Давид Арахамия (Фото:Давид Арахамия/Facebook)

Верховная Рада работает над комплексной реформой военно-врачебных комиссий (ВВК), которую хотят закончить до нового года.

Об этом в среду, 30 августа, сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телемарафона.

Арахамия отметил, что в Верховной Раде планируется большая и комплексная реформа ВВК.



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«У нас было многочисленное количество заседаний и рабочих групп, и профильного комитета нацбезопасности и обороны, где мы пытаемся выяснить все коррупционные риски и задержки в процессе (прохождения ВВК — ред.)», — отметил нардеп.



Арахамия отметил, что Совет сотрудничает с несколькими специализированными волонтерскими и ветеранскими организациями, которые за всем внимательно следят.



«И хотим сделать комплексную реформу, которая позволит тому, кому это действительно нужно, сделать (прохождение ВВК — ред.) как можно удобнее. А тому, кто хочет за деньги купить результат — это сделать невозможным или гораздо более трудным», — сказал он.

Арахамия добавил, что для реформы ВВК надо внести много изменений в различные законы, два из которых уже были приняты.



По его словам, в целом нужно принять пять или семь изменений в законодательные акты для проведения реформы.



«Я думаю, что до нового года весь пакет будет принят», — подчеркнул он.

В среду, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно работы военно-врачебных комиссий.

По результатам заседания он поручил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

25 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что правительство приняло введение электронного оборота документов во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.