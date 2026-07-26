Военный омбудсмен заявила, что за полгода реформа ТЦК «не продвинулась даже на полшага»

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что реформа ТЦК и СП за последние шесть месяцев фактически не сдвинулась с места.

Об этом она сказала в эфире Радио Свобода.

Решетилова отметила, что президент Владимир Зеленский неоднократно ставил задачу провести реформу мобилизационной системы. Однако, по ее словам, ни одной из предыдущих команд не удалось ее реализовать.

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«Мы, как Офис военного омбудсмена, предоставляли предыдущему министру Михаилу Федорову и еще более раннему — Денису Шмыгалю — предложения по реформированию ТЦК. Но за это время мы не увидели никаких реальных шагов, кроме каких-то декларативных заявлений», — сказала Решетилова.

Она рассказала, что во время работы с предыдущим руководством Министерства обороны существовала общая позиция относительно необходимости перемен. Однако проблема, по мнению Решетиловой, возникла на этапе организации и внедрения реформы.

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«Мне кажется, впервые я пришла к команде министра где-то в феврале, и мы видели презентации их идей о том, как будут реформированы ТЦК. Мы ходили на совещания по этой реформе как на работу. И каждый раз слышали одно и то же — мы не видели движения в реализации этой реформы. На самом деле — и это ни в коем случае не упрек, я прекрасно понимаю сложность ситуации, — но да, это факт: за полгода в реформе мобилизации не продвинулись даже на полшага. Это факт», — отметила военный омбудсмен.

Она подчеркнула, что реформа ТЦК требует не только идей, но и изменений в законодательстве, а также работы с парламентом и другими государственными органами. По словам Решетиловой, именно на этом этапе были допущены «определенные недоработки».

Военный омбудсмен выразила надежду, что новая команда перейдет от обсуждений к практической реализации изменений.

16 июля во время брифинга, посвященного итогам работы на посту министра обороны, Федоров заявил, что невозможно решить вопрос мобилизации без нового общественного договора и без реальных изменений в армии.