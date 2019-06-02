Реформа скорой помощи. Экзамен на парамедика из 24 врачей первой группы сдали лишь 16 Сегодня, 08:16 Цей матеріал також доступний українською Ульяна Супрун via Facebook Супрун: Врачи скорой работают в основном как врачи первичного звена и постепенно теряют знания по профилю Ульяна Супрун via Facebook

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун в интервью журналу НВ рассказала, что из 24 врачей первой группы, сдававшей экзамен, чтобы получить профессию парамедика в рамках пилотного проекта, это удалось только 16-ти.



Супрун напомнила, что, согласно приказу МОЗ за 2009 год, экстренная медицинская помощь — это, прежде всего, работа с пациентами, у которых сердечные проблемы, инсульт, травма, угрожающая жизни, когда есть проблемы с дыханием, высокая температура с судорогами, то есть реальные случаи острой опасности жизни.

Она напомнила, что сейчас 70−75% времени бригады скорой помощи выезжают на обычные проблемы, которые может решить семейный врач или педиатр, и это крайне неэффективно.

«Сейчас в рамках пилотной программы мы обучаем бригады экстренной помощи новой профессии парамедика. В конце месячного курса такие бригады сдают практический и письменный экзамен. Если они его проходят, то становятся парамедиками и имеют повышение зарплаты», — пояснила глава Минздрава.

По ее словам, в дальнейшем парамедики будуть оказывать только экстренную помощь, а неотложную помощь в других случаях будут оказывать семейные врачи.

«Из 24 врачей первой группы экзамен сдали только 16. И это показывает состояние экстренной помощи в стране. Врачи скорой работают в основном как врачи первичного звена и постепенно теряют знания по профилю», — отметила Супрун.

По ее словам, помимо повышения квалификации, в Тернопольском национальном университете будет открыт трехлетний курс обучения по специальности «парамедик».

Напомним, в январе 2019 года председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус рассказал Радио НВ, что в Киеве проблемы с работой карет скорой помощи из-за нехватки рабочих кадров. Он пояснил, что кадры очень быстро идут из медицинской помощи из-за низких доходов.

Читайте полный текст интервью с Ульяной Супрун в свежем номере журнала НВ — № 19 от 30 мая 2019 года