Партизаны и трения среди оккупантов. В ISW объяснили, почему РФ вряд ли сможет провести псевдореферендумы 11 сентября 27 августа, 09:09 Жители Херсона на проукраинском митинге после вторжения оккупантов РФ в регион, 3 апреля 2022 года (Фото:Суспильне Херсон)

Российским оккупантам вряд ли удастся провести псевдореферендумы о «присоединение» временно захваченных территорий Украины к РФ в начале сентября.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW) по состоянию на 26 августа.

Ранее спикер ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что российские оккупанты почти закончили подготовку к фейковым «референдумам», но даты «голосований», по его словам, могут быть разными.

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В то же время, несмотря на заявления оккупационной «власти» в Запорожской области относительно продвижения этого вопроса, аналитики считают маловероятным проведение «референдумов» на временно захваченных территориях 11 сентября «из-за трения в оккупационных администрациях и продолжающихся партизанских нападений».

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что в оккупационных «администрациях» возникли проблемы с тем, чтобы найти людей, отвечающих за подготовку к «референдуму». Вероятно, из-за нехватки желающих местных жителей и низкого уровня доверия населения, говорится в своде ISW.

Хлань предположил, что российский диктатор Владимир Путин мог дать указание не отправлять управленцев из России для проведения псевдореферендумов, чтобы процесс выглядел инициативой широких масс с местной поддержкой.

В Херсонсонской области рашисты сделали фильтрационные подвалы для своих – Сергей Хлань https://www.youtube.com/watch?v=yhare3b4ZYc

23 июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

20 июля координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби заявил, что в Белом доме есть данные о том, что РФ готовится к аннексии территорий Украины, захваченных после 24 февраля, и хочет повторить схемы, использованные в 2014-м.

24 августа он заявил, что президент США Джо Байден во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским предупредит последнего о возможном проведении РФ «референдумов» на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей «в течение ближайших нескольких дней».

Российские войска контролируют почти всю территорию Херсонской области с областным центром и около 60% территории Запорожской области. В то же время город Запорожье остается под контролем Украины. 26 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в ближайшее время псевдореферендума на оккупированных территориях не будет благодаря работе украинских партизан.

По словам Зеленского, если Россия все-таки пойдет на такой шаг, то возможность переговоров с Украиной будет закрыта.

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