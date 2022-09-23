При подготовке псевдореферендумов оккупанты прикрывались мирными жителями — разведка 23 сентября, 17:14 Мужчина топчет флаг РФ в Купянске Харьковской области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Российские оккупанты устроили центры подготовки к псевдореферендумам на захваченных территориях в помещениях с большим скоплением гражданского населения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Telegram.

Россияне прикрываются мирными жителями, опасаясь ударов ВСУ. Так, в захваченном Мариуполе «штаб подготовки к референдуму» оборудовали в торговом центре.

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«В целом во избежание поражения артиллерией украинских Сил обороны все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения», — рассказали в ГУР.

В пятницу, 23 сентября, на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию фальшивых «референдумов» с целью аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационные «власти» имитируют голосование «на придомовых территориях и по заявлениям на дому».

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение «голосования» и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

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