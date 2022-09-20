«Они спасают свои задницы». Провести псевдореферендумы на Донбассе хотят Пушилин и Пасечник, а не Путин — политический эксперт 20 сентября, 18:37 Эксклюзив НВ Донецк (Фото:Типичный Донецк via Facebook)

Политический и экономический эксперт Валерий Клочко рассказал в эфире Радио НВ, почему считает, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован сейчас проводить референдумы на территории так называемых ДНР и ДНР, а они нужны самопровозглашенным руководителям так называемых псевдореспублик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.



Клочко считает, что инициатива проведения референдумов идет со стороны «ЛНР» и «ДНР»:

«По-моему, это исключительно желание Пушилина и Пасечника, не более».

По его мнению, к активизации вопроса референдумов привел провал мобилизации на неподконтрольных территориях: «Дело в том, что на сегодняшний день в этих так называемых квазиреспубликах „ДНР“ и „ЛНР“ есть огромная проблема — их планы мобилизации провалены».



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Эксперт назвал нереальными для проведения референдума нынешние условия. По его мнению, главе РФ не хватает контроля над ситуацией на востоке в результате развертывания контрнаступления ВСУ:

«В таких условиях проводить никакие референдумы там, конечно, не будут. Но это последняя надежда спастись, потому что дальше ни Пасечнику, ни Пушилину в России делать нечего. В лучшем случае будут сидеть как [беглецы из Украины Николай] Азаров и [Виктор] Янукович где-то на даче, если они у них там есть, и это также еще большой вопрос. В противном случае их просто убьют так, как убили Захарченко, Моторолу, Гиви и других. Так называемых вожаков боевиков ждет подобная участь. Они сейчас спасают свои шкуры, спасают свои задницы».



Клочко выразил сомнения по поводу того, что Путин одобрит идею проведения референдумов на Донбассе: «Я далек от мнения о том, что Путин даст добро на проведение этого референдума. <...> Сейчас это совершенно не в его пользу».



Подконтрольная Кремлю марионеточная «власть» Херсонской области также заявила о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России 23−27 сентября. Ранее марионетки Кремля на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заявили о проведении референдумов 23−27 сентября.

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