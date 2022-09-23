«Участки абсолютно пустые». Как РФ заставляет жителей оккупированной Херсонской области участвовать в псевдореферендуме 23 сентября, 15:14 Эксклюзив НВ Херсон, Украина (Фото:Херсонский городской совет)

Россия применяет насильственные методы, чтобы заставить людей участвовать в псевдореферендумах. Чем грозит отказ голосовать, в эфире Радио НВ рассказал Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета.

«Сегодня утром [избирательные участки] открылись и начали распространять своими пропагандистскими СМИ информацию о якобы больших очередях людей на избирательных участках. Но, как сообщают люди, абсолютно никого нет, [участки] абсолютно пустые», — рассказал депутат.

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По его словам, местные жители пытаются поддерживать коммуникацию и передавать сообщения о ходе событий, распространяют фото пустых участков. Также сейчас у Хланя есть информация о том, как оккупанты собираются принуждать людей к голосованию:

«Оккупанты сейчас на избирательных участках создают две группы обхода. Одна группа — усиленная, с военными РФ, и именно они будут обходить по спискам людей, которые никогда не обращались к оккупантам за так называемой помощью 10 тыс. рублей, не писали заявления на получение российского паспорта. Список этих людей будет прорабатывать усиленная группа, к ним будут приходить», — сообщил Хлань.

Он также выразил надежду, что людям удастся избежать участия в псевдореферендуме, и добавил, что в городах избежать рисков гораздо легче, чем в селах:

«В селах ситуация сложнее, потому что по селам, к большому сожалению, коллаборанты и предатели действуют повсюду. У них есть информация, кто находится дома, к ним будут врываться, в дома этих людей <...>, чтобы заставить проголосовать».

Хлань подчеркнул: «Мы понимаем, что под дулом автомата это будет вынуждено. <...> В случае отказа [голосовать] даже будут задерживать. Возможно, не сегодня, но точно после 27 числа будут происходить задержания. Лучше всего, чтобы люди наши прятались, пересидели где-то эти четыре дня».

23 сентября на оккупированных территориях нескольких областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию фальшивых «референдумов» с целью аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Ранее, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин фактически анонсировал дальнейшую аннексию украинских территорий, заявив, что Россия поддержит «то решение о своем будущем, которое примут жители „ДНР“ и „ЛНР“, Херсонской и Запорожской областей».

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

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