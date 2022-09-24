«Страх, отчаяние и нищета». Станислав Асеев рассказал, как проходит псевдореферендум на Донбассе 24 сентября, 18:14 Эксклюзив НВ Так называемые члены «избирательной комиссии» во время псевдореферендума в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

23−27 сентября на оккупированных территориях Россия имитирует проведение «референдумов» о «вхождении» в состав РФ.

Что происходит в Донецкой области, в интервью Радио НВ рассказал украинский журналист, писатель Станислав Асеев.

— Хотел бы начать с «референдумов», которые проходят на Донбассе. Что нам нужно о них знать? Можем ли мы говорить, что сбываются мечты тех ватников, которые там проживают?

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— Во-первых, неважно, что там происходит. Там не происходит ничего нового, [что отличалось от того], что там происходило в 2014 году. Только еще больший абсурд, ведь территория сейчас постоянно под обстрелами и даже по тем видеозаписям, которые мы имеем в открытых источниках, явка минимальная, если сравнивать с 14-м годом.

То есть, происходит очередной фарс, когда уже известны результаты, когда скажут, что 80% или 90% местных жителей проголосовали за вхождение в состав РФ или за создание новых псевдореспублик и тогда за вхождение в РФ. Неважно, как формулировать. Мы все знаем результаты.

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Относительно пророссийски настроенных жителей. На самом деле я в очередной раз удивляюсь отсутствию рациональности, потому что даже аннексия этих территорий РФ ничего не меняет в их жизни. Россия уже показала, что даже когда входит полноценная российская армия на те территории, обстрелы только увеличиваются, потому что увеличивается интенсивность боевых действий. И это только во вред тем людям, которые там живут, а не на пользу.

Поэтому если завтра Путин скажет, что эти территории вошли, с точки зрения российского законодательства, в Россию, то для жителей Донецка, Харцызска, Шахтерска, Макеевки и других оккупированных городов вообще ничего не изменится. Они от этого ничего не получат.

— Но, кажется, это была их цель. За восемь лет они, наконец, этой цели достигли. Вы так не считаете?

— Достигли, безусловно. Это была их цель еще в 2014 году, когда они надеялись, что с Донбассом будет то, что и с Крымом, что их примут в «большую семью», как они говорили. Но, простите, но Крым в 2014 году фактически взяли без боя. Поэтому они надеялись, что так же будет с этой территорией.

А теперь уже восемь лет война, война уже идет полномасштабная. И когда они завтра, условно говоря, окажутся в составе РФ из-за аннексии, надеюсь, что хотя бы после этого они начнут понимать, что прошел месяц-три, а для них ничего не изменилось, если только не стало хуже.

— Должны поговорить и о проукраински настроенных людях, которые там остаются. Сейчас говорят, что очень опасно голосовать против России, против вхождения Донецкой области в состав РФ — будут вносить в «черные» списки. Таким образом, хотят определить неблагонадежных, тех, на кого не могут полагаться оккупационные власти. Считаете ли вы, что это серьезная проблема?

— Конечно, серьезная, но нужно быть взрослым человеком. Если вы находитесь в сумасшедшем доме и местные жители дают вам что-то, чтобы проголосовать, можно сказать, что вы против того, чтобы голосовать. Но ставить напротив чего-то отметку в том «бюллетене» нет никакого смысла. Тем более в тех условиях на оккупированной территории. Зачем свою жизнь подвергать опасности, когда результаты уже известны? Даже участие в этом референдуме — вопрос здравого смысла.

Если вы не можете отказаться от этого, нужно ставить отметку «за» и не рисковать жизнью, потому что это ни на что не влияет.

— Журналист Сергей Гармаш говорил об эмоциях на оккупированных территориях — страхе и отчаянии. По вашему мнению, это действительно главные эмоции, которые там можно найти?

— Бесспорно. Жители этих территорий уже давно, чуть позже 24 февраля думают только об одном — где взять воду, например. Это главный вопрос, который сейчас беспокоит жителей Донецка, Макеевки. Особенно, кстати, Донецка. Если в небольших городках с водой более или менее — она идет хотя бы два-три раза в неделю, то в Донецке, даже в центральных районах питьевую воду выдают уже по паспорту, а техническую, в лучшем случае, — раз в неделю.

Конечно, в таких условиях, о чем вы можете думать? О геополитике? О том, что Путин завтра проведет к вам воду? Конечно, нет.

То, что там сейчас происходит публично, — просто пропагандистская картинка, которая касается минимума людей, до которых ничего не доходит и им даже без воды, под обстрелами, но «чтобы была Россия». Конечно, там есть и такие пожилые люди — и не только.

Но мы должны понимать, что там просто катастрофическая социальная и гуманитарная ситуация. И действительно: отчаяние и страх — это главное, что сейчас преобладает в эмоциях.

— Можете ли вы объяснить, как это дошло? Когда уже нет воды, но однако «мы хотим в Россию».

— Это огромный вопрос на самом деле. Я думаю, что об этом еще будут писать книги и диссертации. Одним предложением не ответить.

Здесь и провальная украинская гуманитарная политика все эти годы с 2014 года на той территории. И, конечно, восемь лет пропаганды, а это совсем другой мир. Здесь нужно читать такие книги, как [Джорджа] Оруэлла 1984, потому что здесь классика того, что было описано о тоталитарных режимах. Когда совершенно другой мир, ты живешь в нищете, но видишь в этой российской власти нечто сакральное.

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