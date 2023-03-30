В Украине может появиться «реестр уклонистов»: представитель президента в Раде раскрыл детали 30 марта, 16:32 Федор Вениславский (Фото:sluga-narodu.com)

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский работает над законопроектом о «реестре уклонистов».

Об этом он заявил Фокусу.

Документ в Раде еще не зарегистрирован, нардеп дорабатывает детали законодательной инициативы. Конкретный законопроект может быть через месяц-два.

Видео дня

Он описывает идею так: если военнообязанный по требованию не пришел в территориальный центр комплектования, например дважды подряд, то ТЦК будет иметь право обнародовать его личные данные — имя, фамилию и другие идентификационные признаки. Если же он выполнит свое обязательство, то информацию из реестра уберут.

«Если человек был должным образом, возможно, через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в ТЦК, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать родину», — объяснил Вениславский.

По его словам, обнародование личных данных, в частности, может выполнять функцию определенного общественного давления на уклоняющегося от прибытия в ТЦК мужчину.



Накануне Вениславский сообщил, что комитет изучает возможность посылать повестки через мессенджеры — в Верховной Раде еще нет законопроекта для такой идеи, а мессенджеры он назвал одним из возможных вариантов информирования.