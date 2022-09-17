Реестр оружия в Украине может заработать в октябре — МВД 17 сентября, 20:01 В МВД говорят, что реестр оружия в Украине может заработать в октябре (Фото:МВД Украины)

Если в ближайшее время законопроект № 5708 О праве на гражданское огнестрельное оружие не будет принят, то Министерство внутренних дел до конца октября запустит Единый реестр оружия путем внесения соответствующих изменений в ведомственные подзаконные нормативные акты.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко в интервью Укринформу.

«Реестр находится в испытательной эксплуатации, процедуры и процессы, которые автоматизирует система, тестируются. Если соответствующий закон в ближайшее время принят не будет, путем внесения изменений в ведомственные подзаконные нормативные акты, до конца октября запускаем Единый реестр оружия в промышленную эксплуатацию уже с тем набором сервисов, которые готовы и возможны к настоящему времени», — сказал замминистра.

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По словам Бондаренко, Реестр сможет полноценно заработать уже в конце октября, и граждане смогут «видеть в нем информацию о себе, понимать актуальность сроков документов, получать новые сервисы и т.д.».

Замминистра объяснил, что система будет документировать полный жизненный цикл оружия - от его импорта или производства до продажи и уничтожения. Это будет способствовать созданию условий предотвращения его незаконного обращения.

Функционал Реестра предусматривает создание электронного кабинета владельца оружия, через который может подавать заявку на приобретение и хранение оружия, изменение места хранения, проводить актуализацию данных и осуществлять другие обязательные процедуры, отметил Бондаренко.

Реестр будет содержать информацию об единице оружия, его регистрационном номере, образце отстрелянной пули, а также ФИО лица, дате и месте рождения, фото.

По информации чиновника, когда МВД будет вводить Реестр уже в промышленную эксплуатацию, министерство получит сертификат о защищенности системы от несанкционированного доступа — так называемый аттестат соответствия комплексной системы защиты информации, который выдает Госспецсвязи.

23 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об обращении огнестрельного оружия среди цивильных граждан Украины.

Министр обороны Алексей Резников также выступал за легализацию ношения огнестрельного оружия для самозащиты.

Министр внутренних дел Денис Монастырский также заявлял, что, по его мнению, все граждане Украины должны иметь огнестрельное оружие для защиты своих домов.



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