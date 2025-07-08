Реестр Оберіг и ТЦК. Как собирают данные о мужчинах, что доступно в Резерв+ и кто еще имеет доступ
Благодаря приложению Резерв+ военнообязанные могут быстро обновлять и просматривать данные без посещения ТЦК и опасений, что они могут оказаться в общем доступе.
По информации Минобороны Украины персональные и служебные данные каждого, кто зарегистрировался в Резерв+ могут быть доступны нескольким инстанциям, при этом каждый военнообязанный имеет доступ только к собственной информации.
Что такое реестр Оберіг и для чего создан
Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг — это инструмент воинского учета граждан. Он призван уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации.
Таким образом приложение Резерв+ является неким окном в реестр, через которое можно увидеть свои (и только свои) учетные данные в Обереге.
Отдельное преимущество — предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью.
Единый электронный реестр Оберег модернизировали при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA, который внедряет эстонская Академия электронного управления.
Какие персональные и служебные данные можно просматривать в Резерв+
В приложении Резерв+ вы имеете доступ к таким данным:
- Фамилия, имя, отчество
- Вид учета, дата снятия (исключен)
- Категория учета
- Дата рождения
- Отсрочка / бронирование / дата окончания
- Постановление ВЛК / дата ВЛК
- Звание
- Код и наименование военно-учетной специальности
- Налоговый номер (РНУКПП)
- Уникальный номер в реестре Оберег
- ТЦК и СП, где находитесь на учете
- Поданы ли вы в розыск
Кто имеет доступ к личной информации всех, кто зарегистрировался
Доступ к реестру Оберіг имеют Министерство обороны Украины, генеральный штаб ВСУ, служба безопасности Украины и Служба внешней разведки, а также ТЦК и СП как органы ведения реестра. Изменять учетные данные в реестре имеют право только уполномоченные работники районных ТЦК и СП.
Каждое такое изменение подписывается личным электронным ключом оператора.
Откуда в реестре Оберіг данные военнообязанных, призывников и резервистов
Данные для реестра Оберіг вносятся непосредственно работниками ТЦК и СП из бумажных карточек учета военнообязанных, призывников и резервистов. Также данные собираются из различных, уже существующих государственных реестров:
- Базы Центральной избирательной комиссии
- Государственной налоговой службы
- Государственной миграционной службы
- Министерства образования и науки
- Государственной судебной администрации
- Пенсионного фонда
- Министерства социальной политики
- Государственной пограничной службы
- Других ведомств