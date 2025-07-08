Реестр Оберіг и ТЦК. Как собирают данные о мужчинах, что доступно в Резерв+ и кто еще имеет доступ

8 июля, 08:01
Данные в Резерв+ (Фото: Mehaniq / depositphotos)

Данные в Резерв+ (Фото: Mehaniq / depositphotos)

Благодаря приложению Резерв+ военнообязанные могут быстро обновлять и просматривать данные без посещения ТЦК и опасений, что они могут оказаться в общем доступе.

По информации Минобороны Украины персональные и служебные данные каждого, кто зарегистрировался в Резерв+ могут быть доступны нескольким инстанциям, при этом каждый военнообязанный имеет доступ только к собственной информации.

Что такое реестр Оберіг и для чего создан

Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг — это инструмент воинского учета граждан. Он призван уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации.

Таким образом приложение Резерв+ является неким окном в реестр, через которое можно увидеть свои (и только свои) учетные данные в Обереге.

Отдельное преимущество — предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью.

Единый электронный реестр Оберег модернизировали при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA, который внедряет эстонская Академия электронного управления.

Какие персональные и служебные данные можно просматривать в Резерв+

В приложении Резерв+ вы имеете доступ к таким данным:

  • Фамилия, имя, отчество
  • Вид учета, дата снятия (исключен)
  • Категория учета
  • Дата рождения
  • Отсрочка / бронирование / дата окончания
  • Постановление ВЛК / дата ВЛК
  • Звание
  • Код и наименование военно-учетной специальности
  • Налоговый номер (РНУКПП)
  • Уникальный номер в реестре Оберег
  • ТЦК и СП, где находитесь на учете
  • Поданы ли вы в розыск

Кто имеет доступ к личной информации всех, кто зарегистрировался

Доступ к реестру Оберіг имеют Министерство обороны Украины, генеральный штаб ВСУ, служба безопасности Украины и Служба внешней разведки, а также ТЦК и СП как органы ведения реестра. Изменять учетные данные в реестре имеют право только уполномоченные работники районных ТЦК и СП.

Каждое такое изменение подписывается личным электронным ключом оператора.

Откуда в реестре Оберіг данные военнообязанных, призывников и резервистов

Данные для реестра Оберіг вносятся непосредственно работниками ТЦК и СП из бумажных карточек учета военнообязанных, призывников и резервистов. Также данные собираются из различных, уже существующих государственных реестров:

  • Базы Центральной избирательной комиссии
  • Государственной налоговой службы
  • Государственной миграционной службы
  • Министерства образования и науки
  • Государственной судебной администрации
  • Пенсионного фонда
  • Министерства социальной политики
  • Государственной пограничной службы
  • Других ведомств
