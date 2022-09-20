«Он дал мне понять». Эрдоган заявил, что Путин готов покончить с войной против Украины «как можно скорее»

20 сентября, 11:23
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По словам Реджепа Эрдогана, такое впечатление у него сложилось после саммита ШОС (Фото:Alexander Demyanchuk/REUTERS)

По словам Реджепа Эрдогана, такое впечатление у него сложилось после саммита ШОС (Фото:Alexander Demyanchuk/REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что после успешного контрнаступления украинской армии и бегства ВС РФ на Харьковском направлении российский диктатор Владимир Путин готов к прекращению войны.

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Об этом он сказал в интервью американскому каналу PBS по итогам встречи с главой кремлевского режима во время саммита ШОС в Самарканде.

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«В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень обширные дискуссии. И он фактически дал мне понять, что готов покончить с этим как можно скорее. Такое у меня сложилось впечатление, потому что ситуация развивается довольно проблематично… Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед», — заявил Эрдоган.

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Он также добавил, что возвращение Россией ранее захваченных украинских территорий облегчит переговорный процесс.

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«Это то, что нужно, и то, что ожидается. В этом вопросе господин Гутерреш (генсек ООН) сделал определенные шаги. Есть шаги, которые сделали мы. Эти шаги и это возвращение (временно оккупированных территорий) действительно облегчат нашу работу», — объяснил турецкий лидер.

Кроме того, он сообщил о договоренностей по поводу обмена 200 пленных, достигнутых между Москвой и Киевом.

Тем временем кремлевский режим на фоне успешного контрнаступления украинской армии инициировал через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Турция Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины Самаркандский саммит ШОС

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