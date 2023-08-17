Рецидивист, который из тюрьмы работал на ФСБ ради обмена, еще 16 лет проведет за решеткой — СБУ

17 августа, 17:52
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Задержание подозреваемого (Фото:СБУ)

Задержание подозреваемого (Фото:СБУ)

Благодаря доказательной базе Службы безопасности новый тюремный срок получил уже заключенный уголовник, находясь в исправительной колонии, начал работать на ФСБ РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, таким образом он пытался выслужиться перед вражеской спецслужбой, чтобы за помощь агрессору его внесли в списки на обмен.

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Задокументировано, что в течение марта-апреля 2022 года, используя свои связи на свободе, он «сливал» российской спецслужбе места базирования Сил обороны под Бахмутом. Главными информаторами заключенного были его знакомые из криминальных кругов Донецкой области, с которыми он скрыто общался по мобильному телефону.

Всю полученную информацию он дистанционно передавал представителю ФСБ, находившемуся во временно оккупированном Крыму. За такое сотрудничество российская спецслужба «гарантировала» своему приспешнику внести его в список обмена на украинских пленных. Тем самым уголовник рассчитывал уехать в РФ без дальнейшего отбывания наказания на территории страны-агрессора.

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Однако сотрудники СБУ прекратили его преступную деятельность — задокументировали противоправные действия и в апреле этого года сообщили о подозрении в государственной измене.

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет лишения свободы. С учетом того, что у злоумышленника есть еще один год заключения за предыдущие преступления — всего в тюрьме он проведет 16 лет.

По данным следствия, предателем оказался житель Донетчины, который с 2021 года отбывал наказание в Торецкой исправительной колонии за торговлю наркотиками. После полномасштабного вторжения РФ его перевели в одно из пенитенциарных учреждений в Черновицкой области.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

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