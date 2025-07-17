Президент Украины Владимир Зеленский во время речи в Верховной Раде во время выступления в Верховной Раде (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обеспечения Сил обороны и назвал три составляющих, необходимых для этого.

Об этом он сказал во время речи на пленарном заседании Верховной Рады в среду, 17 июля.

По словам президента, первая составляющая — это максимальная дерегуляция, ликвидация любых бюрократических преград, ненужных государству институтов, чьи функции просто дублируются.

Реклама

Вторая — максимальное освобождение общественных сил Украины и привлечение потенциала партнеров ради экономического роста, а третья — установление справедливости.

«То есть во многом другие, более сильные подходы к наказанию тех, кто посягает на украинскую государственность и кто ворует украинский потенциал», — пояснил президент.

Он также заявил, что государство трансформирует управление сферой обороны и производством оружия таким образом, чтобы за полгода ощутимо увеличить долю именно украинского оружия, доступного для наших воинов.

«Сейчас из всего оружия в руках наших воинов около 40% сделано в Украине. За полгода должно быть не менее 50%», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Зеленского, обновленное правительство Украины должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства и программ, чтобы выполнить договоренности в интересах Украины.

Он также пообещал новые соглашения с США, что усилит позиции Украины, и ради которых государству нужны изменения в дипломатической работе с Америкой.

Ранее Зеленский выступил в Раде, представив кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Он отметил, что новое правительство должно провести аудит всех договоренностей с партнерами по обороне и всех программ устойчивости и анонсировал продолжение цифровизация всех процессов и подготовку нового уровня оборонного сотрудничества с партнерами.